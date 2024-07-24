巴黎奧運｜港隊滑浪風帆代表退役後當督察：能夠走在前線很有意義

巴黎奧運即將開幕，新一期《警聲》今日(24日) 出版，今期訪問了曾代表港隊登上奧運的滑浪風帆運動員、其後投考警隊的見習督察的梁灝雋。他在2014年仁川亞運奪得銀牌，更於兩年後的世界滑浪風帆錦標賽中摘冠，其後思考前路，「我很年輕便當運動員，人生好像只有滑浪風帆，想發掘更多可能。」



梁灝雋接受《警聲》訪問，講述如何由滑浪風帆運動員，變成見習督察。(《警聲》圖片)

新一期《警聲》今日出版，今期訪問了梁灝雋。他出身漁民家庭，人生與海有緣。「風之后」李麗珊贏得香港首面奧運金牌後，掀起學習滑浪風帆熱潮，而當時8歲的梁灝雋亦是其中之一。他最初並不熱衷於滑浪風帆，「那時年紀尚小，需要在茫茫大海中獨自解決所有問題，感到相當困難，但為了與投契的同學結伴，才會咬緊牙關繼續接受訓練。」

2012年更踏上奧運舞台 代表香港參與倫敦奧運

不過，正正由於從小鍛煉，他很快便嶄露頭角，於13歲時首次代表港隊出戰，更於5年後贏得世青冠軍，之後再勇奪香港東亞運及亞洲賽冠軍。在2012年更踏上奧運舞台，代表香港參加倫敦奧運。

他憶述一般滑浪風帆賽，在海邊觀賞的人不多，亦鮮有電視直播。但是在奧運，連日岸邊站滿觀賽人潮，香港的朋友亦可透過直播欣賞，父母更赴英國為他打氣。最終他做出超水準表現，以第13名完成賽事，「能穿上港隊制服，與來自世界各地的精英運動員，在開幕禮及閉幕禮接受觀眾歡呼，感覺特別震撼和激動，也十分難忘。」

梁灝雋曾參加奧運及亞運。（香港滑浪風帆隊提供）

運動生涯衝上巔峰開始思考前路：想發掘更多可能

經過奧運一役，梁灝雋更加努力，終在2014年仁川亞運奪得銀牌，更於兩年後的世界滑浪風帆錦標賽中摘冠。衝上巔峰的同時，他亦開始思考前路，「我很年輕便當運動員，人生好像只有滑浪風帆，想發掘更多可能。」

他在2018年重拾課本，考取學位裝備自己。退役後的他曾擔任香港青少年隊教練，及後決定投考警隊，「警察並非只是一份工作，能夠走在前線，切切實實幫助市民，我覺得很有意義。」

梁灝雋退役後的他曾擔任香港青少年隊教練，及後決定投考警隊。(《警聲》圖片)

首次投考落選 循運動員招募計劃再次投考終成功

梁灝雋在2021年首次投考見習督察，在次輪考核落選，其後他循運動員招募計劃再次投考，終獲取錄到學院受訓。他認為運動員要常常克服挫敗、戰勝逆境，只有堅持到最後，才能登上頒獎台，這種堅毅精神對警察工作有所裨益。

上月才剛成為見習督察，梁灝雋表示，警務工作範疇極為多元化，這正正是他所追求和期待的新目標，希望可以把握機會，發展自己其他方面的能力，貢獻社會。