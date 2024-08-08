禁煙｜有關注組成員街上遇老鼠煙推銷小隊獲贈兩包試食　斥無王管

有團體就「禁止加味煙會否催旺私煙」進行調查，82%吸煙受訪者表示，曾經在實體零售點、網上或社交媒體上，接觸過售價低於煙稅的老鼠煙等非法私煙。進行該調查的長遠煙草政策關注組成員曾在觀塘遇到「老鼠煙推廣小隊」埋身推銷，更送贈兩包老鼠煙試食，更邀請加入群組。



使用薄荷味傳統香煙受訪者中有66%受訪者表示，如果政府禁止使用薄荷味傳統香煙，會尋找其他來源購買薄荷味的香煙， 只有5%受訪者表示會考慮戒煙。



着晒老鼠煙品牌制服，過嚟話免費送兩包萬寶路我食。 我每星期都係觀塘撞到一至兩次，根本冇王管，控煙酒辦去咗邊？ 長遠煙草政策關注組成員徐緣

長遠煙草政策關注組成員曾在觀塘受到老鼠煙「推廣小隊」埋身推銷，更送贈兩包老鼠煙試食，更邀請加入群組。（受訪者提供）

三分二食薄荷煙煙稱如禁止售買會轉買私煙

早前提出多項新控煙措施，包括提高煙稅，長遠煙草政策關注組在7月下旬就「禁止加味煙會否催旺私煙」進行調查，調查訪問了524名成年煙民。結果顯示，82%吸煙受訪者表示，曾經在實體零售點、網上或社交媒體上，接觸過售價低於煙稅的老鼠煙等非法私煙。老鼠煙與一般私煙不同，其包裝與完稅煙同樣有印上煙害警示圖像。

297名受訪者有使用薄荷味傳統香煙習慣，其中66%表示，如果政府禁止使用薄荷味傳統香煙，會尋找其他來源購買薄荷味的香煙，如私煙，只有5%受訪者表示會考慮戒煙。

政府早前提出多項新控煙措施。(林靄怡攝)

組織質疑相關措施對減少吸煙人口實際成效

長遠煙草政策關注組召集人盧啟律認為，調查結果反映本港煙民很容易接觸到非法私煙，會因政府禁止香煙口味而考慮戒煙的受訪者僅佔極少數 ，表示「考慮轉投黑市」的受訪者亦佔大多數，質疑措施對減少吸煙人口的實際成效 。

他指老鼠煙價格本來已遠低於完稅煙，導至許多基層煙民轉投了黑市；若果將來只有買老鼠煙才買得到薄荷煙，就會連非基層煙民都選擇買私煙，屆時老鼠煙可賣更高價錢，利潤更豐厚，更難杜絕。

長遠煙草政策關注組成員徐緣指，曾在觀塘受到老鼠煙「推廣小隊」埋身推銷，送贈兩包老鼠煙試食。（受訪者提供）

關注組成員：每星期在觀塘撞到一至兩次老鼠煙推廣小隊

長遠煙草政策關注組成員徐緣表示，曾在觀塘受到「老鼠煙推廣小隊」推銷，更贈送兩包老鼠煙試食，「人來人往嘅食煙位，着晒老鼠煙品牌制服，過嚟話免費送兩包萬寶路我食。 我每星期都係觀塘撞到一至兩次，根本冇王管，控煙酒辦去咗邊？衞生局建議控煙再嚴格但執法者唔見人，有用咩？」

長遠煙草政策關注組成員徐緣指，曾在觀塘受到老鼠煙「推廣小隊」埋身推銷，更送贈兩包老鼠煙試食，更邀請加入群組（受訪者提供）

關注組不認同禁止加味煙的政策能夠令煙民戒煙，憂慮會因而會進一步刺激黑市。呼籲局方能夠顧及整體經濟及社會環境，以按步就班方式推行控煙政策，優先處理私煙問題，盡快加強違法香煙宣傳的執法以及提高未完稅煙罪行的相關罰則，以增加對不法私煙黨的阻嚇力，減少煙民接觸到非法私煙的機會。