海關破今年最大宗住宅私煙倉檢逾$400萬貨　七旬翁拉車派貨被斷正

昨日（8日）海關在北角進行反私煙行動，成功搗破兩個私煙儲存倉庫，相信為今年市區內利用住宅單位作私煙倉庫的最大一宗案件。行動中，關員檢獲總值共約93萬支私煙，市值約419萬港元、應貨稅值約307萬港元；拘捕1名報稱為地盤工人的71歲男子。海關表示，會繼續追查私煙的來源和去向，不排除會有更多人被捕。



行動中，海關拘捕1名71歲男子。（陳浩然攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組高級督察主任胡旨逵提及，海關相信行動已搗破一個大型私煙儲存及分銷中心。胡旨逵續指，關員昨日（8日）下午時在北角錦屏街，發現該男子手拉載有2個紅白藍袋的手拉車，形跡可疑。關員上前截停，先於紅白藍袋內搜出約1.8萬支私煙。其後，在附近一個由男子租用作倉庫的100呎劏房單位內，起出約74萬支私煙，再於男子住所搜出約17萬支私煙。

行動中，海關在男子租用劏房及住所共搜出93萬支私煙。（陳浩然攝）

海關相信男子當時正外出派貨，並不排除該批私煙會供應給其他較小型倉庫；而涉案人士為減低風險，分散私煙儲存點，以增加海關偵查難度。海關仍在調查私煙團夥活躍時間，但基於檢獲私煙數目及單位規模，海關相信團夥已經營一段時間。

是次行動為海關今年破獲以住宅單位作私煙倉庫的最大案件。（陳浩然攝）

海關強調，買賣私煙同屬違法，根據《應貨稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即悉違法，一經定罪最高可被判罰100萬元及監禁2年，市民亦可致電海關24小時熱線25456182或透過專用的電郵帳戶或網上表格，舉報懷疑私煙活動。