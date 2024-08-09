屠龍小隊案｜辯方指若大行動有如諾曼第登陸　隊員怎會找藉口不來

「屠龍小隊」及另一激進派小隊串謀殺警案，審訊今（9日）在高等法院續。代表第三被告嚴文謙的律師作結案陳詞，他指控方證人黃振強是「商業奇才」，能在短時間內靠「屠龍」的文宣賺大錢，同時以隊長自己的黃又有隊友幫他「跑出跑入」，最後更成為控方證人出庭作供；黃曾於大行動前一日號召隊員到荃灣倉庫搬物資，嚴等數名隊員均找借口不出席。辯方質疑，若將大行動比喻為「諾曼弟登陸」，士兵會否在前一日稱沒空出席。



6男被告分別隸屬兩個小隊

6男1女被告：為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲，女），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

控方指首4被告被指是屠龍小隊成員，賴及許則被指是吳智鴻所屬組織的成員，女被告並非兩個組織的成員，但被指曾協助眾籌。

(由右至左，懲教員除外)被告賴振邦(無眼鏡)、張銘裕、許湛榮、嚴文謙、張俊富(無眼鏡，細頭)、李家田。

(由左至右, 不計懲教員)女被告劉佩凝、張俊富(無眼鏡，打呔)、李家田、許湛榮及嚴文謙。

嚴無參與訓及試槍

第三被告嚴文謙的代表大律師梁鴻谷陳詞指，嚴案發時未有參與台灣軍訓和西貢試槍，甚至不在警方監視名單之列，故著陪審員考慮「屠龍」的證供時，可考慮首兩名被告代表律師早前的陳詞。

指黃振強是控方的爛牌

辯方又指，控方亦無指黃振強是誠實可靠證人，只可選擇性地相信黃的證供。他形容黃是一張「爛牌」，控方明知黃的證供如此「質素」仍要傳召他，是因為：「無咗佢唔得。」控方需要借黃之口，講述「屠龍」在計劃中配合同謀者吳智鴻的小隊，才能指控眾被告參與「串謀」。

黃出庭指證隊友可獲免起訴兼減刑

辯方續指，黃雖是一張「爛牌」，但他手上有3張「好牌」。首先，黃與控方達成認罪協議，他作為與吳接觸最多、案中有領導角色，又曾向吳索取槍械意圖殺警，其原本面對的「串謀謀殺罪」獲不予起訴，條件為出庭作供指正隊友。其次，黃又獲發「豁免起訴書」，進一步保障他在作供提及干犯暴動、有意圖傷人或縱火等罪行時，亦不會遭起訴。最後，黃更可因擔任控方證人獲取減刑。

辯方指控方證人黃振強是控方手上的一隻爛牌。

黃作供時經常調整字句

提及黃的證供，辯方批評黃會：「不同時間講唔同嘅嘢。」他在不同情況回答問題時會「調整字句」，例如問黃被捕時有否遭警察毆打，他回應：「有一定程度嘅武力。」並指需交由專家判斷。辯方反駁「打就係打」，質疑若有人被媽媽打，會否叫專家作證。辯方又指：「有一定程度嘅武力」說法，令人：「以為警務處長出嚟發言解釋警察點解打人。」批辯黃作供時態度迴避、運用「語言藝術」及虛偽。

警方檢得避彈衣也檢到超市餐廳優惠券

嚴在安全屋被捕，警方在屋內搜到2件避彈衣。辯方質疑，如果被告是為了方便行動而將避彈衣放在房間，為何該處沒有其他裝備？辯方又指，警方檢取證物應考慮物件是否與案有關，但證物警員卻在安全屋檢取了逾百張超市及餐廳優惠券。辯方對此表示：「可以證明咩？證明佢成日唔係喺屋企食飯？」

警方在2019年12月8日遊行前的搜查行動中，於荃灣一工廈單位搜出大量物品調查。(資料圖片)

警方在12月8日遊行前的搜查行動中，於荃灣一工廈單位搜出大量物品調查。(資料圖片)

警方在12月8日遊行前的搜查行動中，於荃灣一工廈單位搜出大量物品調查。(資料圖片)

警方在12月8日遊行前的搜查行動中，發現大批軍火。(資料圖片)

被黃粗口責罵後才到貨倉取物資

另外，關於黃於「12.8計劃」前夕，號召隊員到荃灣倉庫搬物資。嚴等人一度表示有事未能出席，最後因被黃用粗口責罵才出席。辯方又以「二戰」中的「諾曼弟登陸」比喻為涉案大行動，反問士兵會否在大行動前一日沒有時間出席。

嚴是冷淡教友常為陪女友而未參與行動

辯方再指，嚴為「冷淡教友」，經常稱因要陪女友而未能出席「屠龍」行動，可見他並非一名積極的隊員。辯方又稱：「（嚴）錯在嗰晚喺間屋度，錯在平時口多。」指嚴於行動前一晚明明無意留在安全屋，因黃要求才留下；又不時和隊友在Telegram群組聊天說笑，如曾在群組笑稱要一支槍械AR15。

【諾曼第登陸】1944年6月6日，盟軍士兵搶灘法國北部海岸城鎮諾曼第，為第二次大戰一場關鍵性戰役。（Getty Images）

【諾曼第登陸】1944年6月27日，盟軍已佔領北法海岸。士兵站在城市高處，遠眺監視海洋情況。（Getty Images）

【諾曼第登陸】1944年8月9日，諾曼第戰役大局已定，盟軍重奪法國北部部份領土控制權，納粹德軍節節敗退，已成強弩之末。（Getty Images）

黃是商業奇才兼得女子歡心

辯方續稱：「個個都話佢（黃）唔好，但係天生我材必有用，每個人都有優點」。而黃則「幾得到女仔歡心」，先有閃燈隊隊長Kristy聲稱要一起「私奔」，後有「家長」佩儀幫他收拾行李，更有泰國女友替他開設銀行戶口。黃亦是「商業奇才」，能在短時間內靠文宣賺取大量金錢，同時有隊友幫他「跑出跑入」，最後更成為控方證人出庭作供。

黃行動前凌晨仍想約Kristy相會

辯方最後提及，黃在「12.8計劃」當日凌晨4時仍叫Kristy外出相會，令人質疑：「佢聽日係咪去打？」如果吳和黃之間亦無協議，何來「串謀」的說法。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023