屠龍小隊案｜控方總結4屠龍成員證據　有共識大行動時負責引戰

「屠龍小隊」及另一激進派小隊涉串謀殺警，6男1女否認控罪被告的審訊繼續，控方今（1日）在高等法院作第三天的結案陳詞，並就首4名屬屠龍小隊成員的男被告的案情作總結，認為控方的證據，以足以顯示4名「屠龍」成員不但知悉計劃，並有共適「屠龍」在大行動當天的角色，包括不會使用槍和炸彈，僅負責「引戰」。主控官又特別向陪審員指出，2019年對於香港是一段很特別的時間，著他們考慮證供時要用時代背景去看待事件。



7被告依次為：張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲，女），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

(由右至左，懲教員除外)被告賴振邦(無眼鏡)、張銘裕、許湛榮、嚴文謙、張俊富(無眼鏡，細頭)、李家田。

(由左至右, 不計懲教員)女被告劉佩凝、張俊富(無眼鏡，打呔)、李家田、許湛榮及嚴文謙。

控方強調11月18日串謀已形成

主控官周凱靈承接昨日的陳詞，指屠龍小隊的隊長黃振強，及另一小隊的吳智鴻，他們於2019年8月見面時，吳已有襲擊警方的意圖。兩人於同年11月18日在觀塘康寧道會面，那時雙方已達共識，本案的「串謀」在此刻形成。故認為眾被告在此日以後的Telegram訊息，才可視作「12.8計劃」的證供，眾人在這日以前的訊息，只可作背景參考。

控方首兩天結案陳詞：

屠龍有共識在計劃只做引戰角色

主控官續指，「屠龍」在同月25日的訊息，談及他們在計劃不會使用槍和炸彈，僅會負責「引戰」，各同謀者在計劃中的角色，便十分清楚。

首四名被告的角色：

首4名被告：張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田，均是屠龍的成員，控方說法指4人均有出席曾談及計劃的大鴻輝會議。另外，4名被告中，除李字田外，其餘3人均有跟黃到泰國旅行，張銘裕和李家田曾與吳智鴻等人到西貢行山，張銘裕更曾參與台灣的軍訓。

試槍翌日屠龍即有重要聚會

主控官指出，李家田自辯時否認西貢行山期間曾試槍，但屬吳陣型的認罪證人彭軍壕，卻指當日去西貢是為了試槍。主控官稱，若陪審團接納彭的說法，可考慮「屠龍」成員在翌日的大鴻輝會議中，會談及什麼，之後「屠龍」成員結伴到泰國旅行，黃那時已得知吳有槍和炸彈，他們到泰國除了吃喝玩樂外，還會談些甚麼？

1. 張俊富曾向吳取防彈板

主控官又指，控方雙方均無爭議被告張俊富持有一個位於荃灣倉庫的鎖匙，證供亦顯示張俊富曾向吳收取防彈板，「屠龍」成員亦會向張俊富索取防彈背心等。主控反問張俊富是否只是一名普通的倉務員。

2. 張銘裕曾在群組發引爆器片段

至於次被告張銘裕，主控官指他是除了黃振強外，唯一曾和吳志鴻有訊息來往的「屠龍」成員。張又曾在「屠龍」的群組中，發送一段引爆器的影片。控方因而指出，張銘裕必定是與負責與吳的炸彈團隊有聯絡，才會有該片段。而當時，「屠龍」其他成員並未詢問該片段的來源，或片中為何物，反而討論引爆器的大小，可見他們必然知道該物是引爆器。

3. 嚴文謙曾問大行動人情況

此外，第三被告嚴文謙曾於大行動前兩天，即12月6日，在群組問：「8號我地洗唔洗避一避」。主控官因而推論，嚴必然知道有關槍和炸彈的計劃，以及「屠龍」在計劃中的角色，否則不會問這問題。

主控官說到此特別提到，2019年對於香港是一段很特別的時間，陪審員要用這時代背景去看待事件。

被告李家田稱2019年參與社會運動時是想拍紀錄片。(資料圖片)

4. 李家田自辯稱只是貪小便宜而留下

至於第四被告李家田，李稱他加入「屠龍」是為製作紀錄片作資料搜集，因黃有對他作資助，故他對黃的要求有求必應，並稱他只是貪小便宜而留下。李又稱他僅參與約一半的「屠龍」示威行動，即使在場也只是在一旁「行行企企」，未有參與堵路或投擲汽油彈。對於李曾在群組所發的訊息，李稱都是其「藉口」、「推搪」、「轉移話題」或「R水吹」等。

質疑李非只是行行企企的成員

主控官卻質疑，若李加入屠龍後真的「咩都無做過」，黃會否在實行精英化後，仍讓李留在「屠龍」，並繼續給他資助。此外，其他成員得悉李去了理大後，仍關心他是否成功離開理大，可見李在「屠龍」受到的待遇，是否僅一名「行行企企」的成員。

法官提醒部份TG訊息屬傳聞證供

法官張慧玲最後補充說，部份Telegram訊息屬「傳聞證供」，陪審員僅可考慮被告曾說過這些說話，不可以把內容當事實看待，亦不要將主控提及的所有訊息都視之為事實，她會在稍後時間解釋何謂「傳聞證供」。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023