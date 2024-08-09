政府新聞處廣州搞沉浸式展覽吸引內地客來港　預熱宣傳明年全運會

「香港——沉浸式之旅」巡迴展覽今日（9日）在廣州展開，展覽主題為「香港─實踐理想，開創未來」，向粵港澳大灣區的參觀者推廣香港獨有的實力，吸引他們到訪香港、在港就學、營商或投資。今年展覽新加「體育動感之都」元素，作為全運會明年也會在港舉行的預熱宣傳。



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是次展覽由政府新聞處主辦、駐粵經濟貿易辦事處協辦，是香港政府其中一項宣傳活動，繼於三個東南亞國家聯盟國家包括印尼、泰國及馬來西亞成功舉行展覽後，展開的第四站活動。展覽於廣州大型商場萬菱匯舉行，展期至本月18日，參觀者可免費入場並獲贈紀念品。新聞處表示，展覽展示香港最新的都會魅力、優勢和機遇。

「香港——沉浸式之旅」運用互動藝術科技，於多個代表香港的虛擬場景中，為參觀者提供沉浸式體驗。展覽設有五個主題展區，分別為「國際金融中心」、「創新及科技樞紐」、「澎湃創意之都」、「多元和綠色城市」及「體育動感之都」，透過多重互動投影、燈箱和裸眼3D裝置，呈現香港各方面的魅力。

參觀者亦可透過香港本地藝術家Messy Desk（李美欣）的插畫設計，在拍照區感受香港充滿活力和璀璨的海濱面貌。展覽場地亦播放香港宣傳短片和設有數碼展板，介紹香港多項資訊，以及來自內地的企業在港的體驗，向參觀者展示香港作為全球最適合旅遊、居住、工作和投資的其中一個城市所具備的元素。

新聞處長廖李可期：期待內地居民來香港就學、營商或者投資

政府新聞處處長廖李可期在開幕禮上致辭時表示，今次有機會在中華人民共和國成立75周年之際在國內首次舉行這個展覽，向內地同胞介紹香港的最新發展，別具意義。她亦特別指出，今年也是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》頒布五周年，而展覽能於同為大灣區中心城市的廣州舉行，實在是合適不過。

廖李可期續說，希望通過這次展覽，以活潑互動的方式展示香港背靠祖國、聯通世界的獨有優勢和實力，期待內地居民未來多親身到訪香港、在香港就學、營商或者投資，利用香港國際化的平台開拓海外市場，發展業務。她特別提到今年展覽新加「體育動感之都」元素，適逢香港運動員在本屆巴黎奧運會創出驕人成績，而第十五屆全運會又將於明年舉行，屆時香港會與廣東省和澳門聯合承辦這項體壇盛事，所以特別增設這個體育展區，作為全運會的預熱宣傳。

駐粵辦主任蘇惠思表示，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》頒布五年以來，香港與粵港澳大灣區內其他城市的互聯互通已經涵蓋不同政策範疇，並且達到前所未見的高水平。駐粵辦會繼續充分發揮橋樑角色，促進與大灣區內的政府、業界、人民的交流和合作，並透過不同活動說好香港故事，令內地民眾更加了解香港的發展機遇和獨特魅力。

為吸引更多旅客訪港及參與本地盛事，展覽期間同時舉行「酷遊香港─沉浸式之旅」互動遊戲。五十名遊戲勝出者各可免費獲得一套於十月在香港舉行的「香港美酒佳餚巡禮2024」入場券及品味通行證。獎品由香港旅遊發展局贊助。