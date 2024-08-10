50歲女深圳注射網購肉毒桿菌素　疑中毒內地求醫未癒昨入廣華醫院

衞生署衞生防護中心今日（10日）正調查一宗在內地自行注射美容產品引致的肉毒中毒疑似個案。該名女患者50歲、於7月16日在朋友深圳家中自行注射經電商平台購買的肉毒桿菌毒素。她上月兩度到深圳一醫院求診後、徵狀仍持續，昨到廣華醫院急症室求診，同日入院，目前情況穩定。



衞生防護中心再次呼籲市民，注射肉毒桿菌毒素只應由註冊醫生處方和施行。



一名50歲女子於7月16日在朋友深圳家中自行注射經電商平台購買的肉毒桿菌毒素，昨（9日）因徵狀持續到廣華醫院急症室求診。（資料圖片）

50歲女患者吞嚥及發音困難、眼部下垂 兩度到深圳一醫院求診

7月16日，該名50歲女患者在朋友深圳家中自行注射經電商平台購買的肉毒桿菌毒素，其後7月21日起出現吞嚥困難、發音困難、雙眼局部下垂、面部肌肉無力和四肢無力。她於24日到深圳一醫院求診，毋須入院；惟27日因徵狀持續再到同一醫院求診並入院，經治療後翌日出院。她昨日（9日）因徵狀持續到廣華醫院急症室求診，同日入院接受治療，目前情況穩定。臨床診斷為懷疑醫源性肉毒中毒。

衞生防護中心解釋，由於中毒病人的相關肌肉會受影響，而肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外範圍，故有機會出現眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞，甚至在吞嚥、說話或呼吸等方面出現問題。這些徵狀可能在注射後數小時、數日或數星期出現。

衞生防護中心指、注射肉毒桿菌毒素前，應先了解潛在風險和可能出現的併發症；並徵詢醫生的意見。(資料圖片)

中心已將個案通報內地有關當局，並進行流行病學調查。衞生署發言人提醒，在香港以外地區接受注射，必須特別謹慎，確認有關人員合資格或已向相關當局註冊執業。一旦有來源不明的針劑，應拒絕接受注射。如出現感染病徵，如發燒或感不適，應立即求醫。

而在香港注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。

衞生署呼籲市民，在注射肉毒桿菌毒素前，應先了解程序詳情、潛在風險和可能出現的併發症；並徵詢醫生的意見，作知情的選擇。如曾對肉毒桿菌毒素過敏，或擬注射部位有感染發炎，不應注射。如獲美容服務提供者轉介至醫生施行程序，應要求以書面形式提供醫生全名，了解其專業資格和相關資歷。

有關注射肉毒桿菌的健康建議，市民可參閱衞生署區分醫療程序和美容服務網頁、藥物辦公室的香港註冊藥劑製品搜尋，以及衞生防護中心肉毒中毒專頁，了解詳情。