3女打肉毒桿菌中毒　致臉僵失禁等　美容院女董事認無牌行醫囚4月

3名女子到佐敦「詩凝美容」注射Botox肉毒桿菌後疑中毒，數天內出現臉部僵硬、視線模糊及失禁等問題，從而揭發詩凝的女董事及美容師疑無牌行醫。女董事今（13日）在九龍城裁判法院承認3罪。署理主任裁判官高偉雄指，作注射式的醫美療程，應有醫生在場監督，事前亦要了解病人健康狀況，不幸地3名事主在注射肉毒桿菌後均出現不良反應，最終要到醫院治療，法庭需向公眾傳達訊息，任何人進行這類療程時，須有專業人士在場，判女董事入獄4個月。



同案美容師被告否認2項無牌行醫罪，押後至4月16日再訊。



兩被告為張敏（44歲，詩凝美容董事）及劉璐（38歲，美容師），同被控2項非註冊醫生施行醫藥治療（包括外科手術）導致該人受人身傷害罪。張另被控1項非註冊醫生施行醫藥治療（包括外科手術）導致該人受人身傷害罪，以及1項管有第I部毒藥罪，涉及利多卡因和腎上腺素。

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其中兩事主獲告知張是一名醫生

張承認前述3項無牌行醫罪，管有毒藥罪則獲撤回。案情指，「詩凝美容」位於油麻地上海街28號恆邦商業中心，張為其中一名董事。3名事主於2022年11月份別經由朋友及「詩凝美容」職員B介紹下，先後到上址接受肉毒桿菌療程，付費1,500至3,00元不等，其中兩人事前曾獲告知張是一名醫生。

事前未有解釋注射次數及副作用

其間張親自替3人服務，分別在她們咀嚼肌、顎骨、小腿等位置注射肉毒桿菌，事前並未解釋注射次數、所需時間及療程副作用，亦未提供事後的醫療建議。

3人先後出現不同症狀到院求醫

惟3人接受服務後數天內出現各種症狀，包括眼簾下垂、吞嚥困難、臉部僵硬、視線模糊、失禁等問題，最終需到醫院求診，並獲診斷有重影、四肢乏力、不自主流淚、說話模糊、臉部神經麻痺等，全部均為注射肉毒桿菌後的副作用。

警搜出針筒及受管制藥物

張同年12月被捕，警方到「詩凝美容」搜查後搜出針筒，以及第一部管制藥物利多卡因和腎上腺素。衛生署報告顯示，注射肉毒桿菌需由註冊外科醫生進行，張未有相關牌照。註冊藥劑師確認，注射肉毒桿菌副作用包括肌肉脆弱、咀嚼困難、視線模糊等等。

求情稱才開業1個月受影響人數不多

辯方律師求情指，案發時「詩凝美容」只開業1個多月，幸而受影響的人不多，雖然其中兩名事主聲稱曾獲告知張是醫生，但沒有證據顯示張有冒認是醫生。張已結束美容院生意，亦無再打算再投身美容業，據她理解，3名事主沒有承受永久傷害。本案對張已是嚴厲警惕，承諾不會再犯，張在內地就讀醫科的女兒亦有為她撰寫求情信。

案件編號：KCCC3155/2023