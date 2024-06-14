57歲港婦珠海美容院注射肉毒桿菌後疑肉毒中毒　呼吸困難情況危殆

一名57歲女病人疑在珠海注射肉毒桿菌毒素後出現肉毒中毒，該病人自5月18日起出現言語不清和吞嚥困難，並於5月19起出現雙眼下垂。病人於6月2日因呼吸困難、哽噎及四肢乏力到將軍澳醫院急症室求診，同日入院，並於6月5日轉往該院深切治療部接受進一步治療，目前情況危殆，臨床診斷為懷疑醫源性肉毒中毒。



衞生防護中心初步調查顯示，病人曾分別於4月27日及5月15日在珠海一間美容院接受肉毒桿菌毒素注射。



衞生防護中心今日（14日）公布，正調查一宗在珠海注射肉毒桿菌毒素後出現肉毒中毒的疑似個案。（資料圖片/歐陽德浩攝）

港婦5月中出現言語不清、吞嚥困難 入急症室拒遵醫生勸告自行出院

衞生防護中心今日（14日）公布，正調查一宗在珠海注射肉毒桿菌毒素後出現肉毒中毒的疑似個案，個案涉及一名57歲女病人，她過往健康良好，自5月18日起出現言語不清和吞嚥困難，並於5月19日起出現雙眼下垂。

她於5月22日到瑪麗醫院急症室求診並入院接受治療，惟病人同日不遵從醫生勸告自行出院。她於翌日再因言語不清和吞嚥困難加劇再次入住瑪麗醫院，經治療後於5月25日出院。

6月初再因呼吸困難、哽噎及四肢乏力到急症室求診

不過，病人於6月2日因呼吸困難、哽噎及四肢乏力到將軍澳醫院急症室求診，同日入院，並於6月5日轉往該院深切治療部接受進一步治療。病人目前情況危殆，臨床診斷為懷疑醫源性肉毒中毒。

兩度在珠海一間美容院注射肉毒桿菌毒素 已通報內地當局

初步調查顯示，病人曾分別於4月27日及5月15日在珠海一間美容院接受肉毒桿菌毒素注射。衞生防護中心已將個案通報內地有關當局，流行病學調查仍在進行中。

衞生署發言人表示，由於中毒病人的相關肌肉會受影響，而肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外的其他範圍，故病人有機會出現眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞，甚至在吞嚥、說話或呼吸等方面出現問題。這些徵狀可能在注射後數小時、數日或數星期出現。

發言人又指，在香港注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，再次呼籲市民，注射肉毒桿菌毒素只應由註冊醫生處方和施行。