不適切居所｜天台劏房達36.4度　入夜32度　七旬翁：夜晚可去邊？

炎熱天氣持續，天文台在今年7月內共21日發出酷熱天氣警告，極端天氣對劏房戶而言，影響甚大。有劏房關注組今日（11日）發布調查，天台劏房戶最高室內溫度可達36.4度，比室外氣溫高出6.2度，有85.7%劏房住戶曾出現中暑徵狀。



有76歲天台劏房戶指，晚上10時房間氣溫達32度，「日頭就話出去行，夜晚可以去邊度行？」入夜被迫開需要開空調驅暑氣，電費亦比去年交更多。



葵涌劏房街坊會、低碳想創坊在7月就暑熱天氣對葵涌區一般劏房、天台/平台劏房、工廈劏房、閣樓劏房等單位進行溫度調查。（夏家朗攝）

葵涌劏房街坊會、低碳想創坊在7月就暑熱天氣對葵涌區一般劏房、天台/平台劏房、工廈劏房、閣樓劏房等單位進行溫度調查，共30戶劏房戶把溫度計設置在房屋內，住戶再以拍照方式記錄每日室內溫度。

現時76歲的莫伯伯居於一個50呎天台劏房，他指，平時中午時分室內氣溫可達36度，即使晚上10時，氣溫亦達32度，「日頭就話出去行，夜晚可以去邊度行？」（夏家朗攝）

天台劏房戶最高溫達36度 體感溫度達42度

調查發現當香港天文台錄得平均室外溫度為30.2度時，天台/平台劏房戶的最高室內溫度則為36.4度，比室外氣溫高出6.2度，工廈劏房亦錄得34.5度。

相對濕度方面，天台/平台劏房平均相對濕度為71.51%，工廈劏房則為73.06%。低碳想創坊成員黃靖恩表示，劏房戶居住環境炎熱，加上濕度高，容易滋生霉菌，住戶體感溫度亦會因上升。

組織根據氣溫以及相對濕度推算，天台/平台劏房住戶錄得最高體感溫度可達42.78度，工廈劏房住戶則達40.78度。

阿誠（右）以前亦居於天台劏房，最近獲派過渡性房屋，他指，最炎熱的天氣，劏房內的熱氣無法散走。（夏家朗攝）

居天台劏房長者因行動不便被迫留在家中受熱

現時76歲的莫伯伯居於一個50呎天台劏房，他指，平時中午時分室內氣溫可達36度，即使晚上10時，氣溫亦達32度，「日頭就話出去行，夜晚可以去邊度行？」

莫伯伯現時晚上亦被迫需要開空調，他指，上月電費約500元，比去年同期交多逾100元。不過，因為行動不便，莫先生亦不會每天日午外出，被迫在家中受熱。莫先生表示，因為電費增加，需要節省不必要的開支。

阿誠以前亦居於天台劏房，最近獲派過渡性房屋，他指，最炎熱的天氣，劏房內的熱氣無法散走，「無辦法喺屋企逗留。」他指，每晚被迫要開約2小時空調散走熱氣，電費曾逾1000元。他表示，現時住在過渡性房屋未必需要每日開空調，家中空氣亦比劏房好，現在較為有精神，甚少生病。

組織建議提供酷熱天氣津貼

葵涌劏房街坊會成員戴朗達表示，極端天氣情況越趨頻密，居住在天台以及潛建平台的居民所面對的情況十分惡劣，不少居民在酷熱居所下出現中暑徵狀，他提到，冷氣有助紓緩有關情況，但劏房電費濫收嚴重，每度電往往較電力公司收費逾倍，基層住戶難以負擔。

他建議，政府關愛基金於每年酷熱天氣警告頻繁的月份，為不適切居所住戶提供時限性的酷熱天氣津貼。針對政府即將定立一系列準則，定義劏房，組織建議將窗戶、通風程度等加入標準。