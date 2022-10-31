全港逾12.75萬戶居不適切居所　逾10萬戶蝸居劏房再創新高

房屋局今日（31日）公布最新一份《長遠房屋策略2022年周年進度報告》，透露現有127,500戶居於環境欠佳的單位，較去年的127,100戶增加400個，當中有93,600戶居於劏房，按年增加1.5%。

全港關注劏房平台成員賴建國指出，上述數字已扣減了居住在未來十年將重建的私人住宅大廈的住戶數目。若參考未有扣減的數據，根據2021年人口普查的結果，現時居於劏房的住戶估計多達107,400戶，較去年公佈的102,700戶增加4,700個，數字不單創新高，增幅是五年來最多，反映政策效益不大。



《長遠房屋策略2022年周年進度報告》估算，現有93,600戶居於劏房。（資料圖片）

根據政府最新數字，房屋局估算居住環境欠佳的住戶數目為127,500個，當中有93,600戶居於分間樓宇單位，即俗稱的劏房。若對比去年的92,200戶，即至今再增加了1,400戶，增幅達1.5%。

臨時構築物住戶增約7%

此外，居於屬臨時構築物的單位的住戶，例如木屋、寮屋和天台屋等，亦由去年的22,100戶增至現時的23,700戶，即最新再增加約1,600戶，增幅約7.2%。

居於屬臨時構築物的單位的住戶，由去年的22,100戶增至現時的23,700戶。（資料圖片）

共用單位住戶大減45%

數字又估算，現有3,200戶居於與其他住戶共用的單位，包括私樓房間、板間房、床位和閣樓等，較去年的5,800戶減少約45%。

至於居於商業、工廈等的非住宅大廈住戶，則繼續維持7,000戶，數字沒有改變。

力推過渡屋效益不彰

賴建國認為，即使近年政府大力推展過渡性房屋，但不適切住房的住戶數目不跌反升，可見政策效益不大。

他又指，雖然現屆政府提出簡約公屋，但針對現有劏房戶的支援仍然不足，至今仍未為劏房租務管制設起始租金，《施政報告》亦只提及會加強巡查，故擔心恐嚇性不大，「對於保障劏房戶，睇唔到有咩具體政策措施幫緊佢。」