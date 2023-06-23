研不適切居所戶可申簡約公屋　團體關注後續安置　憂天堂跌回地獄

行政長官李家超日前接受報章訪問時提到，不排除簡約公屋概念可納入過渡性房屋，讓不適切居所的住戶申請。關注基層住屋聯席成員李善珩今日（23日）在電台節目認為相關構思原意好，但擔心資源會與過渡性房屋重疊，又指不少不適切居所住戶有不同原因不合資格申請公屋，憂慮他們入住五年後搬離簡約公屋，政府未必可以有住所安置。



▼簡約公屋 啟德世運道選址▼



簡約公屋本身予輪候傳統公屋3年或以上住戶申請，以家庭申請為優先。關注基層住屋聯席成員李善珩今認為，政府研讓不適切居所的住戶可申請簡約公屋的構思原意是好，惟擔心資源會與過渡性房屋重疊。

她亦提到，不少不適切居所住戶或因不同原因，如婚姻及居香港年期不足，不符合申請公屋資格，憂慮他們日後即使獲簡約公屋，入住五年後搬離時，政府未必可以有住所安置。她補充，早前曾有個案在參加「社會房屋共享計劃」後未能上樓，而要回到劏房居住，「佢哋會有種天堂跌落地獄嘅感覺」，故期望可以說清楚未來住戶是否亦可申請公屋。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣亦有同樣憂慮，他在港台節目稱，擴闊住戶申請後，過渡性房屋與簡約公屋角色重疊，或會變了「高低配」情況，「簡約公屋係政府主導，會靚啲、好啲、服務好啲；過渡屋係非政府組織營運，可能各樣嘢無政府資助，交通配套無政府咁好」，故希望政府可以給予更多資源予非牟利組織經營過渡性房屋。

▼1月30日 簡約公屋示範單位曝光▼



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被問到擴闊申請資格是否代表政府憂心簡約公屋的入住率不足，梁文廣認為，相關憂慮一直存在，相信此亦為後備方案，「後備方案都係最差先至用。」他強調，政府需就簡約公屋向輪候公屋的住戶查詢其意向，又建議政府可以提供選擇，讓已入住簡約公屋的住戶可以選擇同區的公屋入住。李善珩則補充，政府要做好簡約公屋的交通及社區配套，特別是本住在舊區的市民，要重新適應鄰舍關係是有難度，另認為政府都可以幫助市民搬遷。