調查指逾7成受訪企業考慮請SEN青年　冀政府提供補助金及社工支援

只要配對適合的工作、個人特質及潛能，有特殊教育需要（SEN）的青年同樣可以在職場上發展才能，有調查發現，102間受訪香港企業中有74%間公司表示，會考慮聘請SEN青年，並相信他們有才能及盡社會責任。僱主普遍認為若社會提供就業支援措施，能夠提升企業聘請SEN青年的動機。



香港青年協會青年就業網絡公布「僱主對聘請特殊教育需要人士意見調查」結果，發現約100間受訪香港企業、7成4表示會考慮聘請SEN青年。(香港青年協會提供)

香港青年協會青年就業網絡今日 (12日) 公布「僱主對聘請特殊教育需要人士意見調查」結果，他們於今年6月25日至7月25日期間、訪問102間香港不同行業機構，有74%表示，會考慮聘請SEN青年，其中81%指，相信他們有才能，但亦有73.1%受訪企業指，擔心SEN青年在情緒管理上會遇到困難。當中只有23.5%曾聘請SEN青年。

青協指，僱主普遍認為若社會提供就業支援措施，能夠提升企業聘請SEN青年的動機，其中22.4%受訪企業希望政府會提供補助金，18.7%希望可獲一公司配對一社工支援。

香港青年協會督導主任黃好儀表示，部分企業不了解SEN青年的特質，並對他們的職業技能和適應能力感到擔憂，導致這些勞動力被忽略，她建議，企業保持開放態度，多接納不同背景的SEN人才，只要給予合適的崗位和工作環境，讓他們發揮工作潛能，相信能為企業帶來更大效益。

青協青年就業網絡同日舉辦「SEN青年工作機遇研討會」，立法會議員鄧家彪任主禮嘉賓。(香港青年協會提供)

青協青年就業網絡同日舉辦「SEN青年工作機遇研討會」，由立法會議員鄧家彪擔任主禮嘉賓。研討會由多位學者和企業代表探討如何在職場上充分發揮SEN青年的工作潛能。為增強企業的聘用信心，該單位將推出全新的「職做」共融職場計劃，由專業社工與僱主聯繫、培訓合適的SEN人才，並進行工作配對，同時為受聘的青年提供12個月的在職支援，包括與直屬督導溝通、定期探訪及職業諮詢，幫助他們克服各種就業困難和挑戰，促進共融職場環境。