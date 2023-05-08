精品朱古力店辦外展工作聘請SEN　望成社會榜樣為SEN青年提供機會

台籍港人盧禮宇（Louie）育有1名SEN兒子，早年移民香港落地生根，經歷過兩次創業失敗後，最終成立「可可阿樂」（Hello Cocoa）專賣精品朱古力。Louie至今已開設3間分店，聘請了7位SEN員工處理日常店務、設計以至市場規劃等工作，為他們發掘更多出路。Louie接受01親子採訪，分享更多可可阿樂未來的發展方向，以及給SEN家長和社會的建議和心聲。



SEN員工配合推行外展工作

可可阿樂近年積極與企業及學校推行外展工作，由資深SEN員工擔任導師及推廣員，提供更多實踐機會，早前就響應世界關懷世界自閉症日，與多個機構合辦「朱古力種籽導師教學、製作、派贈活動」，讓SEN家長多接觸外界，與更多同路人社交，增加他們的凝聚力。

Louie希望藉著不同活動提高社會大眾對自閉症患者和照顧者的關注，盡量將訊息傳揚給更多人：「我相信投一粒石頭到水入面可以泛起漣漪。」當社會大眾親身接觸SEN後，就會感受到他們的親切，也會看見即使他們有特殊人生也不輕易言棄。

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Louie去年曾開設SEN可可園，為SEN人士提供可可文化展覽、工作坊以及其他SEN活動，Louie更與特殊學校合作，在園內提供一共8堂的SEN親子職業培訓課程，希望建構親子共融的環境，SEN學員能在家長的陪同下學習製作朱古力，了解朱古力的銷售方法，擔任展覽導賞員以及到店內實習，全方面加強他們的能力。

可惜Louie營運SEN可可園數個月後，因業主出售物業被迫搬遷，要暫停計劃。他希望商界朋友能以優惠的租金讓社企有落腳點，讓他們能重啟SEN可可園的計劃，為SEN社群作出貢獻，同時為社會作示範。

香港SEN青年面對的難題

Louie認為現時香港SEN青年面對最大的難題是家長不願正視問題，過份保護子女，不願放手讓他們長大，也不希望他們工作，有過份保護的傾向。在就業方面SEN青年也面對不少難題，他指現時香港有大約七至八成SEN青年未能成功就業，主要是因為三大原因：

1. 顧主不想聘請SEN員工

2. SEN員工薪金低，只有普通人平均收入的一半或更少

3. 僱用SEN員工的時間很短，因為許多顧主因想申請政府資助而僱用SEN員工，資助到手後SEN員工也被隨之解聘

他認為香港的教育系統幫家長「照顧」子女成人，SEN青年一旦離開學校，回到家庭中，許多家長就不知如何應對，也不知道怎樣為子女計劃前路。因此Louie希望可可阿樂能成為一個榜樣，透過讓已畢業的SEN青年實習、擔任不同崗位，甚至成為正式員工，讓家長看到SEN青年的更多可能性，也讓商界、社會人士了解到他們是有能力的，並給予SEN人士一個機會。

「我哋相信SEN can do，生命可以啟發生命。希望家長們一齊同行，唔係企喺自己立場睇，而係多啲睇睇特殊子女嘅需要、其他家庭嘅需要。」



十一良心消費運動 TECM MALL社企商戶大獎

可可阿樂榮獲由豐盛社企學會舉辦的2022年度「十一良心消費運動」TECM MALL社企商戶大獎，Louie認為這是結合天時、地利、人和的成果，因為當時正值旺季，是銷售朱古力的高峰時期，而一眾同事亦是一條心合力完成工作。他也希望日後「十一良心消費運動」的規模會繼續擴大，讓更多企業、社企也能夠參與。

可可阿樂榮獲2022年度「十一良心消費運動」TECM MALL社企商戶大獎。（黃寶瑩攝）

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