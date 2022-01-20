社企聘請SEN青年為老人家製餸菜料理包　提供實習培訓有利求職

疫情處處影響市民的生活，晚市禁堂食的這段日子期間尤其不便。為照顧一些在職家長或行動不便的長者，包裝餸菜直送到家的服務需求急升，但原來社企「好餸」在數年前便開始代客買餸，近年更化身職訓中心幫助一些SEN（有特殊教育需要）及展能青年投入職場，為弱勢社群提供支援，協助他們重新融入社會。



人稱「好E」的創辦人Eva（左）在2016年時便自資創立社企「好餸」，開初純粹是為替公公婆婆買餸，後來衍生出僱用弱勢社群的念頭，由他們為公公婆婆做餸菜料理包，一來可方便老人家及上班族煮食，其次可提供工作機會予有需要支援的殘疾人士。 （社企「好餸」提供圖片）

代老人家買餸 為SEN青年提供職訓

人稱「好E」的創辦人Eva在2016年時便自資創立社企「好餸」，開初純粹是為替公公婆婆買餸，後來衍生出僱用弱勢社群的念頭，由他們為公公婆婆做餸菜料理包，一來可方便老人家及上班族煮食，其次可提供工作機會予有需要支援的殘疾人士。 隨着「好餸」近年不斷擴展，與多間機構建立合作關係，包括唐氏綜合症協會、基督教家庭服務中心等，積極聘用SEN及展能青年，為他們提供實習機會及獲得職場經驗，實習期由1個月至3個月不等，包括文書訓練、物流訓練、對外展銷培訓等，目的為訓練他們的紀律、工作技能、合作溝通等。

Eva認為，社福機構對一般離校SEN青年所提供的跟進服務，多數為心理及情緒輔導、家長支援等，缺乏實體職場培訓，「『好餸』正好補上這個缺口，提供職場實習培訓計劃。」通過一段時間的職場培訓後，青年有機會被「好餸」正式聘用工作，最後再按其能力、興趣，為他們尋找適合的工種及僱主。這個職訓計劃實行至今約兩年多，已經訓練了至少8位SEN及展能青年，並成功協助不少青年順利銜接到新工作。

實習生獲活動策劃公司聘用

有輕度智障的樂仔一直難以就業，在實習期間發掘出對裝嵌組件工作有濃厚興趣，能力可達常人水平，於是在「好餸」內工作了一年後成功獲活動策劃公司聘用。另一位實習生Thomas患有自閉症，在工作時無法管理情緒，經過培訓下學習使用各類應用系統及工具（包括POS系統）， 近日成功獲服裝品牌公司聘用。Eva感到十分欣慰，心情有如當上了「好餸職業培訓學校」的校長，期望能夠進一步發展這個計劃，提供更多職訓機會，回饋社會及市民支持。