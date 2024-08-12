日本地震｜當局發預警後買旅保　保險界提醒不涵蓋預計出現情況

日本宮崎縣對開海域上周四（8日）發生7.1級地震，日本當局向日本部分地區發出巨大地震預警，現時打算赴日但未買旅遊保險的旅客是否就沒有保障呢？國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，一旦在已知有機會發生地震的情況下才購入旅遊保險，保障範圍就不會涵蓋因地震而引致的情況，惟非因地震引致，包括遺失個人財物、非在地震帶發生等的事故，旅遊保險就仍然有效。



羅少雄亦提供三大旅遊貼士，建議大家「唔好Last moment先買……一訂嘅時候攞咗個保障先啦，至少取消航班、酒店都即時有錢收得返。」



日本宮崎縣對開海域上周四（8日）發生7.1級地震，當局向日本部分地區發出巨大地震預警。現時正值暑假、旅遊旺季，不少港人都打算到日本旅遊，如在當局發出預警後購買旅遊保險，又會否受保障？

羅少雄：你同我都已知（或有地震）而去買 就唔會喺個保障範圍

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄接受《香港01》訪問表示，由於當局已發出預警，而保險只是保障「一啲未預計發生、或已經未有呢個狀況」的事項，「而家你同我都已經知道（有機會有地震）而去買，咁就唔會喺個保障範圍。」但如在買機票時已連同保險一同購入，或是本身買入一年性的旅保的人，是大家未有預計到有機會發生地震的情況，則屬於保障範圍，包括地震、海嘯等天災。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，一旦在已知有機會發生地震的情況下才購入旅遊保險，保障範圍就不會涵蓋因地震而引致的事故。（資料圖片）

問及如果目前已購入機票，但未有買旅遊保險，還可以做甚麼去保障自己，羅少雄就表示，雖因地震而導致的情況就不在保障範圍，但因為旅遊保險亦包其他項目，如損失個人財物、醫療、非在地震帶發生等的情況，保障就仍存在。因此，如果此刻仍想買保險亦可，「唔會話唔畀你買，只係保定唔保咁解，因為地震、直接因為呢樣嘢要索償，就索償唔到。」

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買旅遊保險三大貼士 「唔好Last moment先買」

羅少雄亦為大家提供一些旅遊貼士。他指，因為地震在一些地方，如台灣，都是「睇得到」、會有機會發生，建議購入機票當刻預先買定旅遊保險，在買機票、參加旅行團，「一畀錢個刹那間，就應該投保。先投保先有保障，我哋成日都講呢樣嘢。」如是恆常出遊人士，他就建議買一份全年的旅遊保險，指「唔好Last moment先買……一訂嘅時候攞咗個保障先啦，至少取消航班、酒店都即時有錢收得返。」

他提醒，坊間有6、70種旅遊保險產品，大家在買入保單時要留意不保事項、應做事宜、各項目賠償上限等。他表示「買定就一定無死，但仲有一樣嘢，要根據你自己實際嘅需要。」因應需要決定賠償上限，大家需留意。

而在索償方面，他指一般保險公司在旅遊保險上的賠償很快，但一定要有足夠文件，因應要索償的項目，提供例如航空公司證明、酒店證明、交通單、醫生紀錄等，「所有嘢都要有單有據，如果涉及個人財物唔見，就要有警方紀錄、報失。」