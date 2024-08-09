日本地震｜氣象廳發巨大預警　岸田文雄取消中亞行程

日本首相岸田文雄在西南部九州發生7.1級地震後，決定取消中亞訪問行程。



日本氣象廳星期四（8月8日）在宮崎縣發生7.1級地震後，首次發布日本太平洋沿岸有發生大地震風險的預警報告。

氣象廳警告，南海海槽（Nankai trough）接下來一週發生巨大地震的可能性較高。

日本放送協會（NHK）說，儘管地震預警報告並未表示巨大地震一定會發生，但岸田文雄還是決定取消中亞行程，並希望把一些會議改為線上舉行。

圖為2023年12月13日，日本首相岸田文雄在首相官邸舉行記者招待會時喝水。（Getty）

岸田文雄原定8月9日至12日前往哈薩克、烏茲別克和蒙古，訪問哈薩克和烏茲別克後，下星期一（12日）他還要到蒙古參加一場峰會。

日本南海海槽是指本州駿河灣至九州以東海面的一道海溝，是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的邊界。

日本基礎設施部說，未來30年，南海海槽周圍發生8級或9級地震的概率為70%至80%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

