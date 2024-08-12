屠龍小隊案｜被告李家田在小隊中非重要角色　有如加入了飲食群組

「屠龍小隊」及另一激進派小隊涉串謀殺警案今（12日）在高等法院續，第四被告李家田的代表律師作結案陳詞，她指李在小隊的角色並不重要，他在群組內只是「無關重要地hea問hea答」，又甚少參與屠龍的會議，指李只是如參與一個飲飲食食的群組，從沒有參與任何串謀，他向警招認曾參與及曾試槍，只因是被警毆打及擔心母親安危下才作的不實招認。



6男被告分別隸屬兩個小隊

6男1女被告：為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲，女），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

控方指首4被告被指是屠龍小隊成員，賴及許則被指是吳智鴻所屬組織的成員，女被告並非兩個組織的成員，但被指曾協助眾籌。

被告李家田(圖)稱被捕後遭多名警員毆打才招認。

辯方指李未有出席屠龍的3個會議

第四被告李家田的代表大律師林芷瑩稱，控方指涉案串謀於2019年11月18日確立，這天之前發生的所事只屬背景。控方指李是「屠龍」的成員，曾在屠龍所屬Telegram群組「滅龍」內發言，又指李曾到西貢試槍，之後並有取得手槍，李被捕後亦向警招認，李並被指有參與大鴻輝、三坡坊和何文田的屠龍會議。惟辯方指，兩名認罪證人黃振強和彭軍壕的證供均不可信，李不但未有出席該三個會議，他的招認更是在警員「打、嚇、氹」下非自願地作出。

黃及彭證供獲接納可減刑一半

辯方又指，屠龍隊長黃振強，及屬吳智鴻小隊的彭軍壕的證供，均有達成認罪協商，他們只需認部份控罪，「串謀謀殺」等罪便獲存檔法庭或撤回。兩人證詞前後矛盾、不合邏輯，但證供若獲法庭接納，最高可獲50%扣減，此點成了他們作供的動機。

辯方指警方在拘捕黃振強(圖)時因為留下傷痕，故在拘捕李家田時改用水刑。

指李在警方打嚇氹下才作招認

李家田亦曾出庭自辯，律師指若陪審員認為他的說法是真，或有可能是真，便要判他無罪。李稱在家中被捕時知道有保持緘默權，但在警誡下作出不利的招認，必然是因為遭到警員「打、嚇、氹」，及被捕後一直未有見到媽媽。

警員搜查全屋除了洗手間

此外，有證供指當日警方有重點搜查隊到場搜查，上級亦有指示警員必須搜遍李家每個角落，但搜查隊卻未有搜查洗手間，辯方指因警員當時在洗手間內毆打李。

打黃時留下痕跡 拘捕李改用水刑

拘捕黃和李的是同一批警員，黃同樣曾稱遭警員毆打，並有照片為證。辯方反問，難道同一批警員就不會做同一件事，她指黃被打後留下明顯傷勢，並有相為證，故他們拘捕李時採取不留痕跡的處理方法，即「水刑」。

辯方指李家田為想訪問屠龍小隊，才加入他們。（資料圖片／魯嘉裕攝）

想訪問屠龍而加入小隊

提及李加入「屠龍」群組的原因，辯方指李在浸會大學修讀電影課程，對社會事件感興趣，並想訪問「屠龍」，他自2019起開始拍攝社運相關相及片並有做資料搜集，如警方佈防位置圖、汽油彈、布袋彈等，更曾撰寫訪問「屠龍」的大綱。李又因經濟能力差，想獲黃的資助，亦成了他加入「屠龍」的原因。

李只當加入了飲飲食食群組

辯方又指，李在「屠龍」的角色並不重要，既未有參與台灣軍訓和泰國旅行，亦未獲邀請進入談及試槍行動的「行山討論區」。李未參與串謀，只是加入了一個飲飲食食的群組。李雖然不時在「滅龍」發言，都只是：「無關重要hea問hea答形式。」如李會說：「啪隻老解」、「鍍金落鏡框」等，可見他經常說一些「無謂嘢」，並無參與串謀。

辯方指吳智鴻為人小心謹慎，怎會把槍交給素未謀面的李家田。(資料圖片)

吳是小心謹慎的人怎會把槍交給李

彭雖曾供稱西貢行山涉及試槍和炸彈，辯方指彭當時在附近「睇水」，僅聽到數下槍聲和爆炸聲，未有目擊何人開槍。彭又聲稱同謀者吳智鴻當日有將手槍交給李，辯方質疑吳為人如此小心謹慎，又怎會將槍交給一個素未謀面的人。再者，彭被捕時已有意認罪和交代案情，但在錄影會面卻不曾提及吳曾將槍交給李，又拒絕交出手機的密碼。

被困理大未有出席大鴻輝會議

至於數個屠龍於2019年11月召開的大鴻輝會議，控方指李當日離開理大參與「屠龍」會議，之後又重回理大。辯方反駁指警方當日圍封理大，並在場拘捕進出的人士，質疑不論一個人多想參與社運，會否幸運地能離開，又冒被捕危險返回理大。辯方指李當日一直被困理大，未有出席大鴻輝會議。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023