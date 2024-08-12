日本地震｜旅行社收10多宗查詢退團改時間　無紅色外遊警示難退款

日本宮崎縣上周對開海域發生7.1級地震後，保安局今午（12日）發文提醒遊日港人要提高警惕。適逢現在是暑假旅遊旺季，縱橫遊透露，今日有約10多人考慮退團或更改出發時間。東瀛遊亦指，由於當局只向日本福島發出黃色外遊警示，而非全國，因此旅行社難與航空公司交涉退款，顧客需要作出取捨。



縱橫遊︰部份市民報團到韓國及澳洲旅遊

日本宮崎縣對開海域上周發生7.1級地震，保安局今午公布，由於日本當局向部份地區發出巨大地震預警，特別提醒遊日港人要提高警惕。 縱橫遊常務董事袁振寧表示，暑假為傳統旅遊旺季，適逢日圓匯率屢創新低，吸引顧客報團日本旅遊。

縱橫遊常務董事袁振寧透露，有約10多人考慮退團或更改出發時間。（資料圖片／鄭子峰攝）

袁振寧透露，陸續收到顧客的查詢，今日收到10多宗考慮退團或更改出發時間，而新報團到韓國及澳洲的人數有所增加。他指仍有部份顧客不擔心地震，準備10月份出發到日本欣賞紅葉。「係咪所有人都驚？其實成個日本10月份都有人報團，應該都係因人而異。」

過去數年日圓持續創新低，直至近月才開始回升。（資料圖片/盧翊銘攝）

政府僅向福島發黃色外遊警示 須發紅色方可退回費用

如果退團又可否安排退款？袁振寧指，保安局目前只向日本福島第一核電廠附近區域發出黃色外遊警示，因此若現階段申請退團，航空公司及酒店不會提供退款，只有當局向相關地區升級至紅色外遊警示，旅行社才可退回相關費用。

袁振寧並估計，實際的嚴重性應沒有市民想像中高，因日本當局只發出預警，既沒有呼籲居民儲備糧食，也不採取疏散居民的措施。但他強調，必定以顧客的安全為首要考慮。

東瀛遊執行董事禤國全表示，旅客目前退團只能自行承擔損失。（資料圖片／張浩維攝）

東瀛遊同樣收查詢 禤國全︰顧客感擔心只能做取捨

東瀛遊執行董事禤國全亦指，目前保安局已向英國、泰國、土耳其及緬甸等，發出黃色外遊警示，並非不建議市民到當地旅遊，因此旅行社難與航空公司交涉退款。「當然有客人驚會問下嘅，咁我哋都會如實講畀佢聽，如果佢覺得擔心嘅話，唯一就只係取捨，唔去就要自己承擔損失，黃色外遊警示退團係做唔到㗎。」