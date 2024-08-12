日本地震｜保險業聯會指如震前已買旅遊保險　自行取消行程或獲賠

日本宮崎縣對開海域上周四（8日）發生7.1級地震，日本當局又發出「南海海槽地震臨時資訊（注意巨大地震）」警示，保安局今日（12日）提醒前赴日本港人提高警惕。香港保險業聯會指出，凡投保前已存在的病患或狀況，包括地震或海嘯等，都屬於旅遊保險的不保事項。



保聯表示，如果旅客在發生地震前已購買旅遊保險，而在外遊警示發出後自行決定取消行程，有少數保險公司會提供部分賠償，賠償比例則要視乎外遊警示級別及保單細則而定。



日本宮崎縣對開海域上周四（8日）發生7.1級地震，當局向日本部分地區發出巨大地震預警。現時正值暑假、旅遊旺季，不少港人都打算到日本旅遊，如在當局發出預警後才購買旅遊保險，又會否受保障？

保聯表示，投保人需要注意，凡投保前已存在的病患或狀況，包括天氣狀況（如颱風）及自然災害（如地震或海嘯）等，都屬於旅遊保險的不保事項。因此在地震發生後或地震預警已被廣泛報道下才購買旅遊保險，雖然保單仍然有效，但所有有關地震的損失將不會受到保障。

保聯指除了與地震相關的已知風險外，其他旅遊保險的保障將不受影響，例如在旅遊目的地患上傷風感冒而需求診的醫療費用。

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至於日本發出「南海海槽地震臨時資訊（注意巨大地震）」警示是否屬於已存在狀況，保聯表示，則要視乎每張保單就「已存在狀況」的定義去考慮。「已存在狀況」適用全張保單所有項目，包括保安局發出的外遊警示。

保聯指一般而言，如果屬同一次事件的地震，包括當地政府界定為餘震或有關的損害，會被界定為已存在狀況；如果當地政府界定為另一次事件的地震，則未必視為已存在狀況。

保聯表示，目前保安局已就日本部分地區的巨大地震預警，更新外遊警示網頁中有關日本的附加資料。如果旅客在發生地震前已購買旅遊保險，而在外遊警示發出後自行決定取消行程，有少數保險公司會提供部分賠償，而賠償比例則要視乎外遊警示級別及保單細則而定。

保聯提醒旅客，確定行程後應盡快投保旅遊保險，當中的取消旅程保障便可即時生效，以免事情發生後才投保，避免因「已存在狀況」而不受保的風險。

香港保險業聯會提供有關旅遊保險的保障資訊如下：

．旅程取消 — 受保人在出發前指定日數內，因前往的目的地發生自然災害（包括地震或海嘯）而沒法避免需要取消旅程，已繳付而未能退回的旅遊費用包括機票、海外住宿、交通費用，可獲得賠償。



．提早結束行程 — 受保人身在受保的旅遊地方發生自然災害（包括地震或海嘯），而沒法避免必須中斷其旅程並直接返回香港，當中已繳付而未能退回的機票或住宿費用的損失、或因而引起的額外機票或住宿費用，可獲得賠償。



．旅程延誤 —保單內的指定受保原因如自然災害（包括地震或海嘯），而引致已安排的公共交通工具有所延誤，受保人根據保單條款將可按延誤時數，獲得現金津貼，或引致合理的額外旅遊費用如酒店或機票，可獲得賠償。

