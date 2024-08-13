疑售公院二手藥｜HKTVmall下架並向商戶索貨源證明　醫管局關注

網上討論區周一（12日）流傳，有市民經HKTVmall購買一款瀉藥，但收到的貨品附有公立醫院的藥物標籤，以及病人姓名，網民紛紛質疑有人出售公院二手藥。 醫管局發言人同日回覆稱，注意到事件且非常關注，如發現涉及不法行為，定必嚴肅跟進及轉交執法部門。HKTVmall回覆證實，去年7月接獲客戶回報產品問題， 已將相關產品暫時下架，並正向商戶索取貨源證明，確保商戶出售的產品符合法規要求。



有市民稱透過HKTVMall購買的藥物，附有公立醫院的病人標籤。

包裝貼佛教醫院病人標籤 醫管局：如發現不法定嚴肅跟進

網上流傳的截圖畫面顯示，一名市民去年7月透過HKTV Mall的手機應用程式投訴，並附上產品圖片稱，收到名為「lactoluse」的瀉藥，但貨品貼有佛教醫院的藥物標籤，列明藥物使用方法、處方日期，以及病人的個人資料。

該市民稱，難以想像HKTVmall容許供應商出現這種情況，稱令人懷疑貨源。她又自稱已懷孕38個月，擔心貨源對個人及嬰兒構成影響，並對HKTVmall一開始未有回覆電郵感到失望。根據截圖顯示，HKTVmall當時回覆稱，一旦確定訂單有問題，會安排補貨及退款。

醫管局發言人表示，注意到有市民在網上討論區上載圖片，聲稱在網購平台購入公立醫院的病人藥物，非常關注事件。發言人又提醒市民，不應擅自將藥物轉售或轉交他人使用，如發現涉及不法行為，本局必定會嚴肅跟進及轉交執法部門跟進。

根據網上資料，該商戶至周一（12日）仍有售相關產品，至帖子流傳後商品下架。

HKTVmall強調，非常重視產品質素及安全，若發現有商戶違規出售產品，會立即將該產品下架及向商戶罰款，對於嚴重個案更會與商戶終止合作關係。﹙李澤彤攝﹚

HKTVmall：客戶去年7月回報問題 商戶未能提供出貨資料

HKTVmall最新的回覆指出，上述事件發生於2023年，該客戶於5月29日收取訂單貨品後，於7月9日向HKTVmall客戶服務部回報產品問題，HKTVmall其後向商戶查詢該訂單的出貨資料。

不過，商戶稱因距離出貨已超過一個月，相關閉路電視片段及相片已被移除而無法。及後HKTVmall為客戶酌情處理，並於7月25日回收產品及退款，商戶表示該產品已被開封及使用。

HKTVmall表示，已將相關產品暫時下架，並正向商戶索取貨源證明，確保商戶出售的產品符合法規要求。

該公司強調，非常重視產品質素及安全，並會積極跟進客戶的個案，若發現有商戶違規出售產品，會立即將該產品下架及向商戶罰款，對於嚴重個案更會與商戶終止合作關係。