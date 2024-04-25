樂悠咭長者優惠2024｜HKTV mall 低額消費免運/超市9折即睇申請教學｜今年8月25日起不記名長者八達通及一般的個人八達通都不能再使用$2乘車優惠，所以各位長者須要申請樂悠咭才能享有此優惠，即睇及樂悠咭申請方法及其他樂悠咭優惠。



今年8月25日起不記名長者八達通及一般的個人八達通都不能再使用$2乘車優惠，所以各位長者須要申請樂悠咭才能享有此優惠，即睇及樂悠咭申請方法及其他樂悠咭優惠啦！

使用八達通App申請樂悠咭教學

1.準備文件

a.2003年開始簽發的香港智能身份證正本

2003年開始簽發的香港智能身份證正本(八達通)

b.彩色護照證件相片

彩色護照證件相片 (八達通)

可以1.先把彩色護照證件相片存於手機内然後上傳；或

方法2：預備1.5吋 x 2吋彩色護照證件相片，然後拍照再上傳。

*注意：須為6個月內拍攝，以白色/淺色為背景的彩色護照證件大頭相片，圖像最少600像素 (闊) x 800 像素 (高)。

2.下載八達通App

下載八達通App後，在App內點選「樂悠咭」申請

3.透過八達通App遞交電子申請表

在八達通App主頁面中的「焦點服務」，點選申請樂悠咭，或於主頁面的右下角點選「更多」，然後選擇申請樂悠咭，再按照電子申請表内列明的步驟申請及遞交即可完成申請。

樂悠咭長者優惠

【超市購物優惠】

1. HKTVmall

只要攜帶樂悠咭及長者本人的智能電話，成功安裝及使用「HKTVmall簡易版」App，即可申請加入長者會，購物滿$50即可享有門市自取免運費；以及買滿$200免運費優惠。

2.永安百貨

憑樂悠咭於星期一及二在指定部門購買指定貨品，即可享有額外95折優惠。

3.惠康超級市場

憑樂悠咭於星期三購買惠康獨家產品即可享有9折優惠。

4.百佳超級市場

憑長者咭逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享九折。

【飲食優惠】

1.美心MX/美心Food²

凡於每月第一個星期四，於美心MX或美心Food²分店出示長者咭 / 樂悠咭 / 長者八達通，即享晚市7折優惠，在其他日子合資格長者亦可以享有全日9折優惠，堂食外賣都適用。

2.大快活

只要憑樂悠咭即可於大快活申請關愛長者咭，持有人可於大快活分店，每次消費享有港幣$3現金優惠，每月可享總值港幣$300現金優惠。

3.一粥麵

凡於一粥麵惠顧任何套餐/單點主食，以長者八達通/樂悠咭付款，或者出示長者咭，即享有免費熱飲一杯，早餐及茶餐都適用。