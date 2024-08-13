運動員薪酬｜三項鐵人前港隊憶月入僅6000元　買跑鞋衫褲都吃力

港隊於巴黎奧運取得兩金兩銅佳績，香港全職運動員薪酬亦引起社會關注，港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜早前在節目表示，薪酬雖低但有其他資源，「應該可以能夠從容地做運動員」，相關說法惹起爭議。三項鐵人前港隊代表司徒兆殷在電台節目表示，她24歲時成為全職運動員，當時每月薪酬只有6000元，「換啲跑衫、跑褲、跑鞋，我又未有品牌資助，真係吃力少少。」她指，兩年後轉投轉投工程界，薪酬並非離開體院的原因，不過，相信月薪達2萬元，才可吸引更多人成為全職運動員，「練習時數同返工真係差唔多。」



三項鐵人前港隊代表司徒兆殷在電台節目表示，她在24歲成為全職運動員，當時每月薪酬只有6000元，「換啲跑衫、跑褲，我又未有品牌資助，真係吃力少少。」（司徒兆殷Facebook)

小心計算生活開支 篤串燒賣、魚蛋都計住

司走兆殷指，由13歲開始加入港隊，成為兼職運動員，每月領取約1500元零用錢。其後司走兆殷24歲時於仁川亞運前決定成為全職運動員，她憶述，體院會以運動員過往12個月的成續決定未來一年的薪酬，由於她在大學甚少出賽，因此其薪酬每月只有6000元。

她提到，當時體院包食包住，「唔係好洗錢，都無咩問題，嗰6000可以全數儲起。」不過，她指，當時社交媒體未興起，甚少運動員可獲運動品牌資助，「換啲跑衫、跑褲，我又未有品牌資助，真係吃力少少。」她稱，會小心計算訓練以外的消費，「出去篤串燒賣魚蛋，都係嗰度計出嚟。」

三項鐵人前港隊代表司徒兆殷在電台節目表示，她在24歲成為全職運動員，當時每月薪酬只有6000元，「換啲跑衫、跑褲，我又未有品牌資助，真係吃力少少。」（司徒兆殷Facebook)

投身兩年全職運動員後轉投工程界 若薪酬每月2萬才吸引

司徒兆殷成為約兩年全職運動員後，轉投工程界，她指，當時贏得亞洲沙灘運動會首三，預料再下年度薪酬會升至約1.3萬元。她表示，雖然並非因薪酬而離開體院，不過，若薪酬至少達每月2萬元，才會吸引更多人成為全職運動員，「練習時數同返工真係差唔多。」

司走兆殷現時為長距離三項鐵人，不時代表香港參與職業賽，不過由於項目沒有被納入亞運、奧運，現時出賽資金並沒有獲體院資助。