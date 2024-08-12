運動員薪酬｜李卓耀指低薪多人放棄　倡「至少萬幾蚊最低工資」

精英運動員月薪最低約7000元，港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜早前指相關薪金雖不高，但運動員還有獲得其他資源，認為運動員「無咩嘢要駛錢、應該可以能夠從容地做運動員」，又形容這筆錢如「零用錢」。



今屆出戰巴黎奧運羽毛球男單項目的港隊代表李卓耀今日（12日）在電台節目被問及對運動員薪酬待遇的看法。他說，體院確有提供食宿，「真係可以一個月都唔駛用錢。」惟16歲時轉做全職運動員，可將數千元月薪視為「零用錢」，但現時全職運動員已是其工作，這筆錢其實是「人工」，「點樣升職加薪，就係努力啲去打波。」



他又指，因月薪低不再做全職運動員的人有「大把」，希望大眾關注正領取最低月薪的運動員，也表明希望制度可以有改善，「大家可能見到我哋嗰堆人好幸福，但過得唔好嗰堆都好多㗎。」問到甚麼月薪水平怎樣定才較為合理，他回應：「萬幾蚊，最低工資囉。」



李卓耀出戰巴黎奧運。（袁志浩攝）

巴黎奧運閉幕，出戰男子單人羽毛球的港隊代表李卓耀在電台節目《在晴朗的一天出發》自評表現6至7分，直認成績未如預期，又坦承比賽時仍欠耐性，未能沉着氣。回憶首場對戰墨西哥選手，他也坦言有輕敵，在球場上亦愈打愈緊張，事後感到比賽期間布很多問題出現，給予他很大警剔，他也學習到「咩對手都好都有一定衝擊力。」

分組賽敗於周天成 直認「輸心態」

提到在分組賽不敵中華台北代表周天成，未能出線，李卓耀直認是「輸心態」，即使奧運場上大家技術水平相約，但其他選手在技術運用的時機上成熟。他都提到，教練有提醒，但受緊張情緒影響，在場上較難自控，只好「用返自己最舒服嘅打法去打」，惟未必奏效。

李卓耀早年受訪已提及過自秒性格急躁、不冷靜，也試過聽從他人意見，嘗試靜坐、禪修，惟都「做唔得耐」，他自言16歲成為全職運動員開始，很多事情都是靠自己解決，甚少與旁人討論自身問題，即使體院有心理學家，也未有多找對方聊天，「可能以前覺得呢啲嘢我自己搞掂，信自己，之後可能會搵下。」

巴黎奧運：李卓耀分組賽出局，一臉失望。（袁志浩攝）

16歲打全職 「當年係零用，但現時係人工」

即將生日、踏入28歲的李卓耀，早年就讀中華傳道會呂明才小學和英華書院，最初於父親影響下接觸羽球運動，16歲開始成為全職運動員。他在2013年亞洲青年運動會羽球比賽男子單打贏銀牌、2016年新加坡羽球國際系列賽男子單打亞軍、2017年紐西蘭羽球黃金大獎賽男子單打冠軍、2019年香港羽球公開賽男子單打冠軍等。

提到精英運動員的月薪最低約7000多元，港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜在電視節目則稱，相關薪金雖不高，但運動員還有獲得其他資源，如教練、醫療、住宿等，「嚴格嚟說，佢無咩嘢要駛錢。佢應該可以能夠從容地做運動員。」又形容這筆錢如「零用錢」。

李卓耀指，體院確有提供食宿，「真係可以一個月都唔駛用錢。」不過，他也表明，16歲時轉做全職運動員，當時可以視之為「零用錢」，但現時全職運動員已是其工作，這筆錢其實是「人工」，「點樣升職加薪，就係努力啲去打波。」

李卓耀出戰巴黎奧運。（袁志浩攝）

「有堆人好幸福，但過得唔好嗰堆都好多」

他又說，坊間或會留意到部份精英運動員月薪不錯，但希望市民可以多留意正領取最低月薪的運動員，「我哋犧牲讀書時間投入運動，好大抉擇，可以再做好啲，要好啲去搞好呢個制度，可以做得更加好。」

他也坦言，因為月薪低而不再做全職運動員的人大有人在，「大家可能見到我哋有堆人好幸福，但過得唔好嗰堆都好多㗎。」

倡調升月薪 起碼「萬幾蚊，最低工資」

問到甚麼月薪水平怎樣定才較為合理，他回應：「萬幾蚊，最低工資囉。」他又期望，可以增加醫療團隊及心理輔導人手，最理想每個項目有專責的物理治療師跟進。

李卓耀也多次提到，希望以成績說話，表明雖然未知四年後會否再出戰奧運，但現時已開始為下屆奧運準備，本周日已會出發參與不同的巡迴賽。