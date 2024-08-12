運動員薪酬｜精英甲+月薪$4.45萬　「基層」成年隊$7130相差5.2倍

港隊於巴黎奧運取得兩金兩銅佳績，但全職運動員最低薪酬只有7,130元，港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜指有許多資助，「嚴格嚟講佢冇咩嘢要使錢」、「零用錢」等說法引起爭議。



翻查體院資料，精英訓練資助中，奧運獎牌得主「精英甲+」級別月薪可獲44,500元，是最低級別「成年隊」7,130元的5.2倍，即使是與「精英甲+」一同出賽、取得奧運資格的「精英丙」級別運動員，薪酬也只有11,520元，相差近2.9倍。



至於體院的資助、事實有為運動員提供免費醫療、訓練、膳食及住宿，每月雖不愁食住便能取酬，但每月7,000多元「零用錢」又是否能支撐生活？「有牌先資助」說法又是否成立？



香港體育學院。（張倩儀攝）

香港特別行政區署理行政長官陳國基（前排右九）；香港賽馬會主席利子厚（第二排右十）及公司事務執行總監譚志源（第二排右九）；中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆（前排右八）及其他嘉賓，出席2024年巴黎奧運中國香港代表團授旗典禮。（香港賽馬會提供）

港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜在昨日（11日）節目中回應運動員薪酬低一說，指薪酬雖低但有其他資源，「嚴格嚟講佢冇咩嘢要使錢，應該可以能夠從容地做運動員」，更把薪酬形容成「零用錢」，「當啲零用錢、大學贊助或獎學金」。

有份出戰巴黎奧運的港隊羽毛球代表李卓耀今日（12日）在電台回應，認為基層運動員須有合理的最低工資，「起碼都萬幾蚊」，也提到眼見「大把」運動員因收入太低，隨年歲增長想有正常工作，而無法繼續運動生涯。

港隊今屆以最高獎金之名響徹全球，但「有獎牌先資助」說法也甚囂塵上，到底基層與頂層運動員薪酬相差多少？取底層人工，是否足夠？

由成年隊開始 按奧運、亞運等表現再升級

體院以「精英訓練資助」資助「A級」精英項目及「個別精英運動員資助計劃」的精英運動員，根據該項資助的評核準則，不計青少年組，在國際成年比賽取得較前名次，可列為最低級的「成年隊」；取得奧運參賽資格就列「精英丙」，之後按在奧運、亞運等表現再有多項分級，最高級是在奧運取得獎牌的「精英甲+」級別。

成年隊月薪7130元或與基層勞工相若

其中最基層的「成年隊」全職運動員月薪可獲7,130元，以最低工資40元、每周工作45小時計算可獲7,200元，前者較後者少70元，奧運獎牌得主「精英甲+」級別的44,500元月薪，更是其5.2倍。

過去8年在21/22東京奧運加薪 8%至24%不等

不過，即使與奧運獎牌運動員一同踏上同一舞台，薪酬差別也可能有極大差距。取得奧運資格的「精英丙」級別，全職薪酬只有11,520元，與「精英甲+」相差近2.9倍。

公務員幾乎年年有薪加，運動員又如何？翻查過去8年「精英訓練資助評核準則」，整體僅東京奧運舉辦的2021至22年度「加薪」，最低由6,600元加至7,130元，加薪約8%；「精英甲+」則由33,040加至41,030元，加幅高達24%，兩者加幅相差16個百分點。

值得一提是，各級別運動員自2021至22年度獲「加薪」後一直凍薪至今，只有「精英甲+」運動員在2023至24年度單獨獲「加薪」，由41,030元加至44,500元，加幅為8.5%。

港協暨奧委義務秘書長楊祖賜日前稱運動員薪酬雖低但有其他資源，「嚴格嚟講佢冇咩嘢要使錢，應該可以能夠從容地做運動員」。（資料圖片/張浩維攝）

港隊羽毛球代表李卓耀認為基層運動員須有合理的最低工資，「起碼都萬幾蚊」。（01體育記者袁志浩攝）

體院提供資助、獎勵、宿舍及膳食等

倘若該運動員參加的非A級精英項目，也未包攬在「個別精英運動員」計劃，則只可申請體育訓練資助。據體院資料，資助額格年度結算，其中在奧運會規定取第1至8名或亞運會取得獎牌的「精英甲」級別，全年可獲193,440元，相等於月薪16,120元，隊際則可獲每年722,280元。

體育訓練資助下，最基層的「精英丙」規定須在亞運取第4至8位，或世界錦標賽或世界盃取第1至8名，個人全年獲77,400元，即相等月薪6,450元，團體也全年只有225,720元。

體院網站也有列明，除上述資助外，財政方面也有訓練資助、比賽獎勵、退役資助及學習津貼等，其次在科技及醫療上也會提供支援，包括體能科學訓練、運動心理及運動醫學等，更會提供先進訓練場地及設備及教練等，另有運動員宿舍及膳食等。

江旻憓勇奪巴黎奧運女子重劍個人賽金牌。（01體育記者袁志浩攝）

張家朗衛冕奧運男子花劍個人賽，成為68年來首人，亦是史上第三人。（01體育記者袁志浩攝）

巴黎奧運香港聞游泳代表隊返港，兩面銅牌得主何詩蓓隨隊回港。（資料圖片/鄭子峰攝）

至於個人生活及教育方面，體院會提供免費住宿、膳食、補習、興趣班及海外交流，也會與夥伴中學及大專院校合作，協助運動員兼顧學業。

回到主題，在不愁吃喝、不愁住宿的環境下，年輕人月薪7,000多元的「零用錢」似乎是足夠；但一個成年人在香港物價下，每月7,000多元是否能存到錢？該筆儲蓄又是否能支撐該名運動員退役後、失去體院食住資助後的生活？

2024-2025 精英訓練資助名單（部份）



羽毛球：鄧俊文、謝影雪、李卓耀、伍家朗等；劍擊：張家朗、蔡俊彥、江旻憓、陳諾思等；游泳：何詩蓓、歐鎧淳、張心悅、何甄陶等；乒乓球：杜凱琹、黃鎮廷、蘇慧音、朱成竹等