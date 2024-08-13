新冠個案近期升 何栢良稱新冠影響力較流感低 惟高危人士須警愓
撰文：鄧宇詩
出版：更新：
內地近日新冠病毒個案上升，其中廣東省上個月有超過1.8萬宗個案，而本港多間公立醫院亦爆發群組感染。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日 (13日) 在電台表示不需太過擔心，又指本港近期新冠病毒的影響較流感低很多，但仍有一定影響力、高危人士不能完全忽視。
何柏良表示，雖然內地確診新冠個案有上升趨勢，不過不需要太擔心，他解釋，數據顯示，本港今年首8個月，因感染新冠病毒的死亡個案約300宗，比去年同期800多宗少。相較流感死亡個案，去年全年流感死亡個案約300宗，而今年頭7個月累計死亡個案已達到800宗，形容新冠病毒的影響正逐漸減少，但不能完全忽視，特別是高危人士、如七十歲以上或住院舍的長者要注意。
他指，以往有新一代新冠疫苗面世時，政府會呼籲市民及早接種，現時只呼籲高危人士接種。他形容，現時新冠病毒的影響力與流感相若。
新冠病毒｜律敦治醫院療養病房再多2男人確診 一人危殆一人嚴重五一｜入境內地抽檢新冠病毒 張竹君指固有措施 籲人多帶口罩新冠病毒｜增2嚴重個案 6個月大男嬰併發敗血性休克 5歲女腦癇新冠病毒變種「FLiRT」KP.2肆虐美加料成主流 WHO：密切關注中