新冠病毒｜增2嚴重個案　6個月大男嬰併發敗血性休克　5歲女腦癇

衞生防護中心今（26日）調查兩宗兒童感染新冠肺炎嚴重個案，其中一宗為6個月大男嬰，臨床診斷新冠併發敗血性休克，其家人曾經確診並已痊癒；第二宗為5歲女童，一度發燒及抽搐入院，臨床診斷新冠併發持續腦癇狀態。兩名患者均無接種疫苗，也無外遊紀錄，現正入住兒童深切治療部，經治療後現時情況穩定。



瑪嘉烈醫院。

衞生防護中心表示，今調查兩宗兒童感染新冠肺炎嚴重個案。首宗個案涉及一名過往健康良好的6個月大男嬰，他於4月20日起出現發燒及流鼻水，並於4月23日向私家醫生求醫。

中心指，男嬰4月24日被帶到瑪嘉烈醫院急症室，同日入住該院兒童深切治療部接受診治，臨床診斷為新冠肺炎病併發敗血性休克。他的一名家居接觸者曾出現病徵，現已痊癒。

第二宗個案涉及一名過往健康良好的5歲女童。女童4月24日起咳嗽，同日向私家醫生求醫。她昨日（25日）出現發燒及抽搐被帶往瑪嘉烈醫院急症室，同日入住該院兒童深切治療部接受診治。病人的臨床診斷為新冠肺炎併發持續腦癇狀態，其家居接觸者至今沒有病徵。

衞生署衞生防護中心。（資料圖片）

中心指，現時新冠病毒和季節性流感的活躍程度已出現上升趨勢，除接種疫苗外，為預防感染新冠、流感及其他呼吸道疾病，以及預防疾病在社區傳播，市民應時刻保持嚴格的個人及環境衞生。

中心更強調，接種疫苗可有效預防嚴重新冠個案，高危人士應盡快接種疫苗及適時接種加強劑，又提醒高危人士到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，市民在乘搭公共交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。