黑客入侵樂施會｜7.10早上發現系統遭網絡攻擊　捐款者資料或外泄

黑客攻擊事件不斷，香港樂施會今日（26日）公布，在7月10日早上發現電腦系統，遭受到網絡攻擊，涉事系統包括樂施毅行者。樂施會又指，系統或持有相關捐款資料，呼籲市民採取資料安全保護措施，強調正積極與網路安全專家合作，盡快調查受影響範圍，並已向警方報案及通報私隱專員公署。



香港樂施會在7月10日早上發現電腦系統，遭受到網絡攻擊。（路透社）

已聘請獨立網路安全專家檢查及評估

香港樂施會公布，在7月10日早上發現電腦系統，遭受到網絡攻擊，部份系統受到影響，包括樂施毅行者系統。樂施會隨即展開調查，並聘請獨立網路安全專家作出檢查和評估，以及相關修復工作。

樂施會又指，已通報相關香港機構或部門，包括個人資料私隱專員公署及香港電腦保安事故協調中心，並向警方報案。

樂施毅行者系統遭入侵、事件或涉及相關捐款資料。（網頁截圖）

籲市民採取資料安全保護措施

樂施會續指，事件可能涉及個人資料，因系統或持有市民的姓名、身份證號碼、住址、電郵地址、手機號碼，以及信用卡捐款或付款等資料。樂施會強調，正積極與網路安全專家合作，盡快調查覆蓋範圍、是否涉及個人資料的披露等。

樂施會又指，非常重視捐款者及合作夥伴的資料安全，致力重新檢視及加強電腦系統的保安措施。樂施會並建議市民採取以下的資料安全保護措施︰

．對收到不明來歷或可疑的通訊（包括電話、短訊或電郵）提高警惕，切勿隨意打開任何可疑附件或連結，或披露任何您的個人資料。



．對任何可疑活動提高警覺，包括任何不尋常的登入或可疑的交易記錄等。

