黑客入侵樂施會｜7.10早上發現系統遭網絡攻擊 捐款者資料或外泄
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
黑客攻擊事件不斷，香港樂施會今日（26日）公布，在7月10日早上發現電腦系統，遭受到網絡攻擊，涉事系統包括樂施毅行者。樂施會又指，系統或持有相關捐款資料，呼籲市民採取資料安全保護措施，強調正積極與網路安全專家合作，盡快調查受影響範圍，並已向警方報案及通報私隱專員公署。
已聘請獨立網路安全專家檢查及評估
香港樂施會公布，在7月10日早上發現電腦系統，遭受到網絡攻擊，部份系統受到影響，包括樂施毅行者系統。樂施會隨即展開調查，並聘請獨立網路安全專家作出檢查和評估，以及相關修復工作。
樂施會又指，已通報相關香港機構或部門，包括個人資料私隱專員公署及香港電腦保安事故協調中心，並向警方報案。
籲市民採取資料安全保護措施
樂施會續指，事件可能涉及個人資料，因系統或持有市民的姓名、身份證號碼、住址、電郵地址、手機號碼，以及信用卡捐款或付款等資料。樂施會強調，正積極與網路安全專家合作，盡快調查覆蓋範圍、是否涉及個人資料的披露等。
樂施會又指，非常重視捐款者及合作夥伴的資料安全，致力重新檢視及加強電腦系統的保安措施。樂施會並建議市民採取以下的資料安全保護措施︰
．對收到不明來歷或可疑的通訊（包括電話、短訊或電郵）提高警惕，切勿隨意打開任何可疑附件或連結，或披露任何您的個人資料。
．對任何可疑活動提高警覺，包括任何不尋常的登入或可疑的交易記錄等。
貧富懸殊｜136萬人處貧窮狀態 樂施會：疫後貧富差距擴至57.7倍樂施會報告指86萬基層工友時薪低於60元 促政府推「生活工資」孫玉菡指打工仔有骨氣棄福利 樂施會總裁撰文表失望：以偏概全毅行者｜政府促再減人數 樂施會決取消實體賽 申明年2月再辦