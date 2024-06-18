Brooks Brothers 會員資料疑外泄　俊思集團指網絡遭入侵

俊思集團總裁今（18日）向Brooks Brothers會員發電郵，指上月16日集團遭第三方未經授權進入公司網絡，部分會員的個人資料或在未經授權的情況下被獲取，該集團已立即採取措施並展開全面調查，並已向個人資料私隱專員公署及警務處報告事件，俊思集團對此深表歉意。據其所知，目前沒有證據顯示任何資料被濫用。



俊思集團總裁今（18日）向Brooks Brothers會員發電郵。

俊思集團總裁黃若詩今（18日）向Brooks Brothers會員發電郵，表示在今年5月16日發現遭第三方未經授權進入公司網絡，期間部份會員的個人資料，包括姓名、電子郵件地址、電話號碼、出生月份、性別和國籍，很大可能在未經授權的情況下被獲取。據其所知，目前沒有證據顯示任何資料被濫用。

俊思集團表示，發現事件後已立即採取措施，以確保系統安全及防止第三方進一步攻擊，及後亦聘請專業的網絡安全公司，對事件展開全面調查。同時，集團已向個人資料私隱專員公署和警務處報告事件。

俊思集團就造成的任何不便深表歉意，指保障會員個人資料的安全和私隱對其至關重要，目前正採取全面的措施作保護，並建議會員在此期間要格外小心，以保護自己免受身份詐騙的風險。