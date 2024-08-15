一歲女求肝｜其父指情況迫切籲有心人醫院登記　熱心男憾未能捐贈

一歲女嬰張詩茵（JOJO）患黃疸病求肝續命，其父親張先生今早（15日）在電台節目指，JOJO現時肚脹、有腹水、黃疸不退，要靠鼻胃喉輸奶，據醫生所講，JOJO情況迫切，要盡快做手術，愈早做、成功率亦愈高。張先生也提到，早前聯絡過他的阿信因一些原因，現時未能捐肝，呼籲更多有心人伸出援手，致電醫院登記、進行檢查。



JOJO去年曾接受「葛西手術」，惟手術不成功，黃疸指數更不跌反升，最近已飆至400的嚴重水平，肝臟開始纖維化。（張先生提供圖片）

捐肝者合適條件如下︰

1. ﻿﻿﻿血型屬A或O；

2. 18至60歲；

3. 男女不限；

4. ﻿﻿BMI 少於 28；

5. ﻿﻿沒有吸煙、酗酒、濫藥習慣；

6. ﻿﻿﻿身體狀況良好；

7. 手術前後有親人照顧更佳。



好心人可致電瑪麗醫院（22553838）



JOJO隨着病情加劇，每日全身痕癢，需要綑綁雙手避免抓破皮膚，並踏入中度腹水的階段，若不能及時換肝，將造成不可逆轉的傷害。（張先生提供圖片）

女嬰張詩茵（JOJO）自出生起患有黃疸病，已在瑪麗醫院留醫3個月，目前黃疸指數已升至400的嚴重水平，肝臟開始纖維化，需要換肝續命。其父親張先生在社交平台開設帳戶，撰文向公眾求心好人捐肝。

張先生今早在電台節目提到，JOJO因膽管閉鎖，之前已做過一次手術，惟未達理想效果，現時要靠換肝續命，惟他的血型不適合，太太的血液檢查未合格，均無法捐肝。

他指，女兒現時肚脹、有腹水、黃疸不退，要靠鼻胃喉輸奶，據醫生所講，JOJO現時情況迫切，要盡快做手術，愈早做、成功率亦愈高，如情況再惡化，也擔心等到適合器官都無法做手術。

張先生也提到，早前聯絡過他的阿信因一些原因，現時未能捐肝，「都無辦法，呢啲可遇不可求，希望我個女遇到有緣人。」他說希望有更多人願意伸出援手，並呼籲有心人致電醫院登記、進行檢查。

阿信於今晨也向《香港01》表示，醫院已聯絡他，可惜因不合適今次未能捐肝。

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1歲女嬰張詩茵（JOJO）自出生起患有黃疸病，需要換肝續命。（JOJO Facebook）