求肝｜女嬰黃疸病惡化肝纖維化膽管閉鎖　父急求好心人捐肝做手術

可憐天下父母心，迎接新生命的誕生，本應是每個家庭最幸福的時刻，然而1歲女嬰張詩茵（JOJO）自出生起患有黃疸病，已在瑪麗醫院留醫3個月，目前黃疸指數已升至400的嚴重水平，肝臟開始纖維化，需要換肝續命。



惟JOJO的雙親經檢查被發現不適合捐肝，惟JOJO的病情已刻不容緩，她的父親張先生今晚（13日）在徬徨無助下，透過《香港01》懇求好心人願意捐肝，讓愛女得以渡過難關。他說︰「或者可以嘅話，幫手轉發都好，等多啲人知道，多謝你哋。」



捐肝者合適條件如下︰

1. ﻿﻿﻿血型屬A或O；

2. 18至60歲；

3. 男女不限；

4. ﻿﻿BMI少於30；

5. ﻿﻿沒有吸煙、酗酒、濫藥習慣；

6. ﻿﻿﻿身體狀況良好；

7. 手術前後有親人照顧更佳。



1歲女嬰張詩茵（JOJO）自出生起患有黃疸病，病情惡化需要換肝續命。（張先生提供圖片）

大家好，作為父母，小朋友得到重病，真係好無助。首先我哋諗到，梗係爸爸媽媽幫到就好啦，但最尾好唔好彩，我哋兩個都唔適合捐肝畀我哋細女，所以突然之間感覺好無助，𠵱家唯有諗到嘅係，等多啲社會上面嘅有心人知道，睇下有冇人願意，同埋適合捐一部份肝畀我個女。或者可以嘅話，幫手轉發都好，等多啲人知道，多謝你哋。 張詩茵（JOJO）父親張先生

黃疸指數飆至400 出現中度腹水 雙親經評估不適合捐肝給愛女

詩茵在去年7月初誕生後，發現患有初生嬰兒黃疸，雖然同年接受「葛西手術」（肝門空腸吻合術），惟手術不成功，黃疸指數更不跌反升，最近已飆至400的嚴重水平；同時她的肝臟開始纖維化，並出現中度腹水的症狀，醫生建議只能盡快換肝手術。但不幸是父親的血型不合，母親的血液則抱有問題，雙親經評估後都不適合為愛女捐肝。

女嬰通過鼻喉進食 未長牙、不能學走路 全身痕癢要綁雙手避免抓傷

張先生今日在徬徨無助下，於社交平台發文及向傳媒求助。他透露女兒受病魔困擾，只能通過鼻喉進食，若發燒也不能吃退燒藥，避免傷害肝臟。隨着病情加劇，JOJO的發育已受到影響。如今她已一歲，仍未長牙，也不能學習走路，每日並感到全身痕癢，需要綑綁雙手避免抓破皮膚。

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愈早做手術成功率愈高 父親：只需好心人捐約五分一個肝

張先生並引述醫生指，詩茵的情況罕見，愈早做手術，成功率愈高，若不能及時換肝，將造成不可逆轉的傷害。他期望有好心人願意伸出援手，只需約五分一個肝，便可助愛女渡過難關。「醫生都話唯有換肝，冇咩其他方法可以治療得到。」