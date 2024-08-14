一歲女嬰求肝｜熱心港男有意捐肝　已登記待檢查　籲更多人伸援手

1歲女嬰張詩茵（JOJO）患黃疸病求肝續命，其父昨日（13日）透過《香港01》對外求肝。熱心市民阿信今日（14日）經《香港01》接觸JOJO的父親，表達有意捐肝伸出援手，「如果能夠幫到，將來見證住佢成長，都係人生一件幾重要嘅事。」



雖然阿信仍然要經過醫院詳細檢驗，最終是否適合捐肝仍然是未知之數，但希望呼喚大眾，如條件許可也主動行多一步，「調返轉，如果呢個係自己個女，都心急想有人幫。」



JOJO去年曾接受「葛西手術」，惟手術不成功，黃疸指數更不跌反升，最近已飆至400的嚴重水平，肝臟開始纖維化。（張先生提供圖片）

捐肝者合適條件如下︰

1. ﻿﻿﻿血型屬A或O；

2. 18至60歲；

3. 男女不限；

4. ﻿﻿BMI 少於 28；

5. ﻿﻿沒有吸煙、酗酒、濫藥習慣；

6. ﻿﻿﻿身體狀況良好；

7. 手術前後有親人照顧更佳。



好心人可致電瑪麗醫院（22553838）



女嬰張詩茵（JOJO）自出生起患有黃疸病，已在瑪麗醫院留醫3個月，目前黃疸指數已升至400的嚴重水平，肝臟開始纖維化，需要換肝續命。其父親昨日透過《香港01》，向公眾求心好人捐肝。其父今日在JOJO的社交平台專頁表示，「慘慘豬，抽血結果吳（唔）靚，又要打豆豆打針針。加上換新奶可能吳（唔）適應，有D（啲）屙肚，一直扭解」。

1歲女嬰張詩茵（JOJO）自出生起患有黃疸病，需要換肝續命。（JOJO fb）

現年48歲的阿信今日聯絡《香港01》，他指看到新聞報道的相片，見到女嬰精靈可愛的模樣，隨即萌生捐肝的想法。阿信今早已與女嬰的爸爸聯絡，並已致電醫院作登記，現時等待進一步安排。

理解捐肝有風險 但認為「係緣份」

阿信說，理解捐肝的手術有一定風險，不過他自言無兒無女，包袱較少，但留意到自身生活習慣及健康情況剛好符合文中列出的捐肝資格，希望多行一步幫助女嬰。

被問到既然理解捐肝有風險，為何仍願意伸出援手，他說：「係緣份。」他續說若然捐肝能夠助女嬰恢復健康、如常長大，會是一件非常有意義的事，「如果能夠幫到，將來見證住佢成長，都係人生一件幾重要嘅事。」

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如能助女嬰成長 「一條疤算得啲咩」

阿信指，其家人十分支持他出手幫助，今早也有與女友談及想法，對方雖然態度「一半半」，但也有找些資料給他參考。

阿信目前尚待醫院安排進行檢查，先要確認血型是否適合，若適合進行捐贈，他之後也要聽取醫生的專業意見，了解手術、後遺症等風險後，才作出決定，「唔能夠咁魯莽，我有事都會影響到家人。」

他說，如果屆時醫生的專業意見及數據均指出，後遺症的風險不高，術後很大機會可繼續如常生活，只是會留下疤痕，而女嬰則有很高機率恢復健康、如常長大的話，他會傾向捐贈，「一條疤算得啲咩。」

JOJO隨着病情加劇，每日全身痕癢，需要綑綁雙手避免抓破皮膚，並踏入中度腹水的階段，若不能及時換肝，將造成不可逆轉的傷害。（張先生提供圖片）

「調返轉，如果呢個係自己個女，都心急想有人幫」

阿信自言以往對器官捐贈一無所知，甚至不曾捐血，但今次萌生捐肝念頭，不論最後成事與否，他未來也會再認真考慮死後器官捐贈的問題。他又說，希望大家往後遇到有人求器官續命的情況，如條件許可也考慮主動行一步，「調返轉，如果呢個係自己個女，都想心急有人幫。」