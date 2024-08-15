美食博覽2024開鑼　商戶主打平價吸客　有市民不設上限：想食就買

為期五日的美食博覽2024今日（15日）灣仔會展開鑼，與往年一樣，一張門票即可「穿越」各大展覽。首日博覽，入場市民、商戶表示人流比往年少，商戶又增加較便宜選擇，望增加生意。有首次往博覽的市民今早八時便到達會場排隊，指「早啲到先可以排得前」，另有市民稱不是為了「執平貨」，因為「想食就買」，沒有設定預算上限。

美食博覽2024首日，不少市民進場掃貨。（廖雁雄攝）

首次到美食博覽早上八時已到達：早啲到先可以排得前

不少市民一早到來排隊，希望能早些入場「掃貨」。王先生今早八時便到達會場排隊，指「早啲到先可以排得前」。他說是第一次到訪美食博覽、暫時沒有任何想購買的貨品，只是有空來逛逛。符小姐今早九點多到達，之前亦曾到訪美食博覽，主要為購買鮑魚。她稱自己並不是為了「執平貨」，因為「想食就買」，亦沒有設定預算上限。

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有商戶稱人流暫僅及往來三成 增20元小食選擇

參加過數年美食博覽，廟街玉子燒店主Jason指出今年人流僅有往年三成，笑言「啲人係咪未起身？」Jason預料到今年人流較少，故亦有調整貨量，又增加20元新品。他指以往一直售賣40元一份、100元三份小食，今年提供較便宜選擇，期望能吸引更多顧客。

首日博覽，入場市民、商戶表示人流比往年少，商戶又增加較便宜選擇，望增加生意。（廖雁雄攝）

市民預算一千元以下 認為和市面價錢分別不大

到美食博覽場內，亦有不少推著手推車的市民為掃貨做好準備。手推車已裝滿貨品的吳小姐已到訪美食博覽五次，認為今年確實比去年人流更少。她於早上九點半到達，在十點開幕便能進場。她現時已購買約200元凍肉，但認為商品價錢與市面分別不大。

符小姐九時多到達會場，等待博覽十點正式開放。她稱並不是為了「執平貨」，因為「想食就買」，亦沒有設定預算上限。（廖雁雄攝）

陳小姐和兒子約十點多到達美食博覽。陳小姐說是看到台灣快車肉乾首次在美食博覽擺攤，兒子希望來購買，所以才特意到來。她表示已花費三百元購買零食，預計會花費一千元以下。陳小朋友又說，下一站是去購買豬肉乾。