盈盈誕龍鳳胎丨外國出生大熊貓2至4歲須返國　港澳台不在此限

新中國成立後啟動「熊貓外交」，從 1957年至1982年已合共向9個國家送出23頭大熊貓。不過，中國在80年代已將「送贈」改為「租借」，並於1994年起以科研合作方式送大熊貓出國。根據國際法及國際合作協議，送到海外的大熊貓，以及在海外出生的大熊貓，必須在一定年齡內回國。其中，海外出生的大熊貓須在2歲到4歲時回國。



不過，港澳台均屬中國一部份，不受上述限制，包括所繁衍的後代可以留在當地。2008年，大熊貓團團和圓圓於2008年底送抵台灣地區，並先後誕下後代圓仔和圓寶，兩隻第二代大熊貓至今一直在台北市立動物園生活，毋須返回四川。據台灣媒體此前報道，和身在外國的大熊貓不同之處，是台灣的大熊貓屬於贈送，而非租借，不但沒有租約到期即須歸還的問題，大貓熊所生的小貓熊也不必依約送回大陸，可以留在台灣。



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國際公約禁贈送外國或交易 大熊貓返國屬必然

中國最早在1957年將大熊貓「平平」和「磧磧」以「國禮」形式贈送給前蘇聯政府和人民，是新中國成立之後贈送出的第一對熊貓。至1972年美國總統尼克遜訪華，「熊貓外交」啟動，以突顯彼此友好邦交，其後送贈大熊貓予美國、日本、法國、英國等多國，直至1982年已合共向9個國家送贈23頭大熊貓。。

1984年，中國加入《華盛頓公約》，其關於大熊貓的內容主要有二：全球全面禁止大熊貓贈送﹔在全球範圍內禁止任何形式的大熊貓及製品貿易。據此，大熊貓的「國籍」變動已無可能，亦因此所有旅居海外的大熊貓和新出生大熊貓， 均必須在一定年齡階段回到中國。

2023年11月8日，大熊貓「美香」一家三口自美國華盛頓國家動物園出發，乘坐專機回國。（Reuters）

2020年，當時22歲的旅美大熊貓「美香」高齡產子，被形容一個奇跡。（美國國家動物園）

外國出生返國「相親」 把握繁殖期

據四申省林業和草原局相關負責人過去介紹，除由於法規限制，大熊貓返國亦有其他原因，首先是「相親」，進而繁育下一代。根據規定，海外新出生的大熊貓要在2到4歲時回國。因為大熊貓一般在4到6歲就要進入繁殖期。

如若留在海外繁育下一代，有可能面臨近親繁殖的風險。而選擇在2到4歲回國，可提前適應國內的生活和管理，以更好的狀態繁育下一代。

其次是養老。大熊貓平均壽命僅有25歲，隨著年齡漸長，便需在醫療條件相對完善、救治經驗相對豐富的四川安享晚年。