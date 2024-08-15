大熊貓盈盈生龍鳳胎｜創最年長初次產子紀錄　BB數個月後見公眾

【大熊貓／盈盈／樂樂／海洋公園】大熊貓樂樂和盈盈屢食詐糊，不過政府今（15日）公布，盈盈在今日凌晨成功誕下一對龍鳳胎。而海洋公園同日亦在社交平台透露，整個生產過程歷時5個多小時，又指盈盈創下有紀錄以來，最年長的大熊貓初次成功產子，屬罕有案例。海洋公園並預告︰「大熊貓BB會喺幾個月後，登場同大家正式見面！」



海洋公園預告大熊貓BB會在幾個月後，登場同市正式見面。圖左為雌性熊貓BB姐姐，右為雄性熊貓BB弟弟。（海洋公園FB圖片）

盈盈誕下龍鳳胎屬「標尾會」 相等於人類57歲高齡產婦

中央政府於2007年贈予香港的大熊貓樂樂和盈盈，今年3月於海洋公園成功完成自然交配。盈盈經過近5個月的孕育期，在19歲生日前一日，即今日凌晨2時05分及3時27分誕下一對龍鳳胎。

資料顯示，大貓熊在4至8歲時性成熟，而生育年齡可達20歲，可見19歲的盈盈幾乎「標尾會」。大熊貓年齡換算成人類要乘3，因此盈盈其實已經57歲，屬高齡產婦。

海洋公園在社交平台指，盈盈創下有紀錄以來，最年長的大熊貓初次成功產子，屬罕有案例，因此感謝動物護理及獸醫團隊，對樂樂及盈盈無微不至的照料，以及中國大熊貓保護研究中心多年來合作無間，提供專業意見及協助，讓樂樂及盈盈得以榮升父母。

海洋公園8月15日晚上在社交平台公布，大熊貓盈盈整個生產過程歷時5個多小時。（海洋公園FB圖片）

盈盈表現得非常緊張 生產過程歷時5個多小時

海洋公園續指，盈盈於今年7月底開始出現妊娠或假懷孕症狀，包括食慾下降、休息時間增加、荷爾蒙水平變化等。由於大熊貓懷孕難以檢測，公園獸醫團隊與熊貓中心的專家，於8月11日透過超聲波掃描檢查，終確認盈盈懷孕。其後盈盈昨日出現頻繁活動及煩躁等臨盆徵兆，並於晚上約10時穿破羊水。

海洋公園形容，首次生產的盈盈全程表現得非常緊張，大部分時間在地上不停扭動，在公園團隊及熊貓中心專家的安撫下，盈盈平安誕下一對雙胞胎，整個生產過程歷時5個多小時，依次序為重122克的姐姐，以及重112克的弟弟。

海洋公園又指，兩隻熊貓嬰兒現時非常脆弱，需要時間穩定狀況，特別是姐姐在出生後體溫較低、叫聲較弱、進食量較低。目前姐弟接受公園護理和獸醫團隊，以及熊貓中心的專家，24小時加護照顧。

大熊貓樂樂和盈盈，今年3月於海洋公園成功完成自然交配。（資料圖片）

知道大家都好想快啲見到大熊貓 BB，敬請大家耐心等候！大熊貓BB會喺幾個月後，登場同大家正式見面！ 海洋公園Facbook帖文

海洋公園公司主席龐建貽。（資料圖片／鄭子峰攝）

海洋公園主席龐建貽︰振奮人心嘅消息！

海洋公園公司主席龐建貽表示，「呢對港產大熊貓BB嘅誕生，同埋即將抵港嘅兩隻新大熊貓，對海洋公園以至成個香港，無疑係振奮人心嘅消息！海洋公園衷心感謝中央政府多年來對香港嘅慷慨支持，令香港得以成功孕育大熊貓BB！」