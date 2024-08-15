港府：大熊貓盈盈樂樂成功交配　盈盈今日凌晨誕下一對龍鳳胎

香港政府今晚（15日）公布，中央政府於2007年贈送予香港特區的一對大熊貓「盈盈」和「樂樂」，今年3月於海洋公園成功完成自然交配。「盈盈」經過近五個月的孕育期，於今日凌晨2時05分及3時27分誕下一對龍鳳胎，牠在19歲前一日終成功做媽媽。



盈盈成功誕下龍鳳胎(左姐姐、右弟弟)。（海洋公園提供）

港府表示，這段時期是新誕生大熊貓寶寶的健康關鍵時刻。海洋公園動物護理專業團隊聯同中國大熊貓保護研究中心的專家正不分晝夜悉心照料「盈盈」及兩位寶寶，直至牠們的狀況完全穩定。

盈盈成功誕下龍鳳胎。（海洋公園提供）

行政長官李家超表示：「今年是中華人民共和國成立七十五周年，『盈盈』和『樂樂』為香港誕下首對可愛的大熊貓，別具意義。我們再一次衷心感謝國家向香港特區送贈大熊貓，充分顯示對香港特區的關心和支持。我們亦感謝海洋公園團隊多年來對大熊貓『安安』、『佳佳』、『盈盈』和『樂樂』的悉心照料，以及中國大熊貓保護研究中心的專家一直以來的支持，讓大熊貓『盈盈』和『樂樂』得以在香港誕下一對龍鳳胎。」

港府公布，大熊貓盈盈和樂樂今年3月成功自然交配，盈盈今日（15日）凌晨誕下龍鳳胎；圖為2020年盈盈樂樂自然交配。（資料圖片/海洋公園提供）

資料顯示，大貓熊在4至8歲時性成熟，而生育年齡可達20歲，可見19歲的盈盈幾乎「標尾會」。大熊貓年齡換算成人類要乘3，因此盈盈其實已經57歲，屬高齡產婦。