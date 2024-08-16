馬會支持港體育發展　過去十年捐逾46.5億　資助建運動設施惠民

香港運動員在今屆奧運發揮出色，獲得2金2銅的佳績，為鼓勵香港運動員在大型運動會爭取佳績，香港賽馬會透過為期三年的「賽馬會優秀運動員奬勵計劃」，向在比賽中表現優秀的運動員提供現金奬勵，在奧運獲金牌的運動員更可獲600萬元。



馬會行政總裁應家柏今日 (16 日)發表網誌講述馬會一直以來對香港體育發展的支持，提到早於80年代已與體院合作，截至現時，向體院捐款累計超過7.54億港元。單是過去十年間便向體育運動發展方面捐出了超過46.5億港元。



應家柏發表網誌講述馬會一直以來對香港體育發展的支持，他提到，早於1982年便與政府共同成立香港體育學院的前身銀禧體育中心。 (馬會提供)

應家柏發表網誌講述馬會一直以來對香港體育發展的支持，他提到，早於1982年便與政府共同成立香港體育學院的前身銀禧體育中心。截至現時，向體院捐款累計超過7.54億港元，在建設體院的基礎設施以外，更透過「香港賽馬會精英運動員基金」支援運動員的培訓、教育及事業發展。他指，近年再度與政府合作，共同斥資3億港元成立「運動科研資助計劃」，並設立「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，向表現傑出的運動員提供現金獎勵。

馬會亦以不同方式支持馬術運動，透過轄下公眾騎術學校推動馬術運動發展，同時，更推出「香港馬術精英計劃」培育精英馬術運動員。單是去年，公眾騎術學校的使用人次合共高達51,000人，而「香港馬術精英計劃」則為55名資深、青少年及兒童騎手提供支援，有騎手在去年的杭州亞運會上奪得兩面獎牌。應家柏提到，早年為了北京2008年奧運會及殘疾人奧運會，撥款12億港元在香港興建馬房及馬術比賽場地，為歷來最大額的撥款之一。馬會同時負責場地設計與興建，並透過馬醫院、賽事化驗所及其他設施提供支援。

除了支持香港精英運動發展外，馬會亦支持「全民運動」，應家柏指，香港的體育基建設施大部分均由馬會資助興建。在現時全港44個公眾游泳池當中，大部分最初在馬會提供全部或部分資金的支持下興建。賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場、香港大球場重建、賽馬會香港足球總會足球訓練中心、賽馬會傑志中心等場地亦獲得馬會的資助興建。