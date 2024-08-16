大熊貓盈盈生龍鳳胎｜BB相再曝光　兩姊弟加護箱爬行　用奶樽飲奶

【大熊貓／盈盈／樂樂／海洋公園】大熊貓樂樂和盈盈屢食詐糊，不過盈盈終在19歲前夕（15日）凌晨成功誕下一對龍鳳胎，創下有紀錄以來，最年長的大熊貓初次成功產子。海洋公園今日（16日）首度公開港產大熊貓BB的生活照，可見兩姊弟在加護箱爬行，又接受工作人員用奶樽餵奶。園方提醒市民可留意新建立的IG專頁，追蹤大熊貓的最新資訊。



海洋公園首度公開大熊貓BB生活照

海洋公園今日傍晚在社交平台，共發放3張大熊貓BB的生活照。相片顯示，牠們一同在加護箱子中生活，箱內鋪有藍色毛巾。而護理人員則小心抱起牠們餵食，並擦乾淨身體。

8月11日超聲波掃描始確試盈盈懷孕

海洋公園表示，大熊貓一向見稱於難於繁殖，例如懷孕方面便難以檢測，而隨着年齡增長，大熊貓成功生育的機會更低。而公園的獸醫團隊與熊貓中心的專家，便在8月11日透過超聲波掃描檢查，才確認盈盈懷孕。

雙胞胎出生後一個月屬比較敏感時期

海洋公園又指，團隊每分每秒都密切關注盈盈身體狀況，最後憑著盈盈的堅毅，以及海洋公園團隊的專業照料及堅持不懈，港產大熊貓寶寶終於順利誕生。

海洋公園並指，大熊貓雙胞胎出生後一個月，為比較敏感的時期，因此牠們現時非常脆弱，需要時間穩定狀況。公園護理及獸醫團隊、熊貓中心的專家，已24小時加護照顧。

海洋公園提醒，若市民希望密切追蹤大熊貓的最新資訊，可留意新建立的IG專頁（@pandahk_official）。