大熊貓盈盈生BB｜楊潤雄指BB可與媽媽生活至3歲　長居香港免回鄉

【大熊貓／盈盈／樂樂／海洋公園】文化體育及旅遊局局長楊潤雄今晚（16日）從四川大熊貓保護研究中心出席簽署儀式，他抵達香港機場時表示，大熊貓盈盈與樂樂的一對龍鳳胎BB，會長居香港成永久居民，不用如內地借給外國的熊貓所生二代必須返回中國。



楊又表示，中央贈港的兩隻新大熊貓料9月底抵港，連同盈盈樂樂一家四口，未來海洋公園的大熊將增至六隻，因此需要興建新設施；不過他指盈盈的龍鳳胎可與媽媽一直生活到二至三歲，因此公園有時間作出長遠安排。



兩隻四川大熊貓將9月底運送至香港

楊潤雄今日在中國大熊貓保護研究中心都江堰基地，出席中央政府向香港贈送一對大熊貓的合作協議書簽署儀式。他晚上返回香港機場時表示，目標在9月底運送該兩隻大熊貓至香港，實際日期視乎檢疫時間情況。

楊潤雄主動表示，盈盈所生的一對龍鳳胎，與中國外借給外國的熊貓不同，長大後毋須送回內地，可以長住香港，與父母一同生活。

盈盈樂樂。（海洋公園提供）

香港大熊貓將增至6隻 海洋公園需擴建熊貓場館

楊潤雄又指，由於香港長遠有六隻大熊貓（樂樂及盈盈、昨日初誕生的龍鳳胎、中央將贈送的一對大熊貓），海洋公園的場館需要興建新設施；不過大熊貓直至兩歲至三歲，仍可與母親一起生活，因此公園有時間作出長遠安排，例如居住及生活環境等。

海洋公園主席龐建貽則透露，近數周已安排相關員工，分批到四川認識兩隻大熊貓，而園內的香港賽馬會四川奇珍館將提升設施。海洋公園亦與不同保育單位及商業機構，一同探討為市民及旅客帶來新的體驗。