中央贈港大熊貓｜楊潤雄：目標9月底之前來港　料12月見公眾

文化體育旅遊局局長楊潤雄今日（16日）在中國大熊貓保護研究中心都江堰基地，出席落實中央政府贈送一對大熊貓予香港的合作協議書簽署儀式。他回港後在機場表示，有信心兩隻大熊貓可在9月底之前來港，估計12月可與公眾見面。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄楊潤雄（後排右）、中國大熊貓保護研究中心黨委書記、副主任路永斌（前排左）、熊貓中心副主任李德生（後排左）和香港海洋公園主席龐建貽（前排右）8月16日出席有關落實中央政府贈送一對大熊貓予香港合作協議書簽署儀式。(政府新聞處圖片）

楊潤雄表示，兩隻即將來港大熊貓十分健康，會在內地隔離一個月才可來港，故目標定在9月底，國泰航空已應允會運送牠們來港；牠們抵港後另需隔離一個月，再用大約1個月適應環境，估計12月可與公眾見面。

海洋公園主席龐建貽表示，最近幾個星期有海洋公園人員分批前往四川，與相關部門人員互相認識和適應；另園方正在改善及提升熊貓館，以容納六隻大熊貓（即盈盈樂樂及對一龍鳳胎，以及中央贈港的一對新大熊貓），亦探索新的大熊貓到港後，為市民帶有新的體驗。

大熊貓盈盈樂樂3月時成功交配，盈盈在8月15日凌晨誕下一對龍鳳胎BB。（海洋公園提供圖片）

楊潤雄：感謝中央對香港關愛 再贈2隻大熊貓別具意義

楊潤雄到成都出席落實中央贈送兩隻大熊貓予香港特區的合作協議書簽署儀式。他表示今年5月、中央政府決定在國家成立75周年的時候，再次向香港贈送兩隻大熊貓，別具意義，充分顯示中央對香港的關心和支持。他衷心感謝中央政府對香港的關愛，以及國家林業和草原局和熊貓中心所作出的努力和協助。

他又稱，中央過去贈送了4隻大熊貓給香港，安安、佳佳、盈盈和樂樂陪伴了一代又一代的香港人成長，是香港的集體回憶。即將來臨的大熊貓，同樣會成為香港人的親密「家人」，帶給我們歡笑和喜悅。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄早前去海洋公園探望盈盈、樂樂，視察生活情況。（楊潤雄Facebook相片）

他又稱，中央政府在1999年首次向香港贈送大熊貓之後，一直在大熊貓護理、繁育研究和科普教育方面保持緊密的合作，例如為雙方大熊貓制定人工繁殖計劃、分享大熊貓健康資訊，以及派雙方專家實地交流等。