大熊貓盈盈生龍鳳胎｜北京旅客︰內地非隨處可見　有助吸引外國客

【大熊貓／盈盈／樂樂／海洋公園】海洋公園大熊貓盈盈昨（15日）誕下一對龍鳳胎。有買了年票的市民因熊貓寶寶出生而今日入園，雖未有購買紀念品，但認為熊貓數量增加會令入園的遊客人數增加。



海洋公園內多間商店均有出售熊貓相關的紀念品，當中以公仔為主，亦有杯、袋及衣服等；現場所見貨架上商品數量充足，亦未見有市民或遊客大手購買。



市民稱有熊貓寶寶出世屬香港人福氣

購買了海洋公園年票的葉小姐雖知道仍未可以見到熊貓寶寶，但仍決定因其出生，而在今（16日）與家人入園。她說因為會經常來海洋公園，因此不會特意購買紀念品。她認為熊貓寶寶出世是香港人的福氣，「熊貓係國寶，好矜貴，唔會好似豬咁大量繁殖。」她認為熊貓數量增加能提升遊客見到熊貓的機會，而且拍照時也不會只有一兩隻，因此相信會令入園的遊客數量上升。

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內地遊客：熊貓數量增加有助吸引外國遊客

從北京來到香港的遊客關太表示，不知道昨日有熊貓寶寶出生，但她認為這是好意頭，有繁榮昌盛的意味。關太同樣認為熊貓數量增加會令入園的遊客數量增加，尤其是外國遊客。她又指身邊很多外國朋友見到熊貓後會覺得很開心。

她續指熊貓跟其他海洋生物不一樣，只能在中國見到；而即使在中國也不是隨處可見，因此對遊客而言具有一定吸引力。