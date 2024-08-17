范鴻齡率團訪粵　探討醫管局與不同醫療衞生機構交流合作

醫管局代表團訪問廣東省與多間衞生機構交流，由主席范鴻齡率領的代表團在周五（16日）起的兩日訪問中，除了與廣東省衞生健康委會面，亦參觀不同醫院加深了解，以及探討加強合作空間。



醫院管理局主席范鴻齡（前排右）率領的代表團8月17日早上到訪香港大學深圳醫院。（醫院管理局圖片）

醫管局指，代表團先後到訪中山大學附屬第一醫院南沙院區及香港大學深圳醫院，參觀兩間醫院的醫療設施，了解醫院最新發展。代表團亦分別與中山一院院長肖海鵬教授和港大深圳醫院院長張文智教授率領的醫療團隊就加強雙方交流合作、推動醫院發展和提升醫院管理水平等議題深入交流。

代表團亦與新冠疫情期間來港協助抗疫的重症醫學專家組及援港醫療隊重，主席范鴻齡再次感謝他們在疫情期間的無私奉獻，希望日後兩地醫療衞生機構繼續加強交流。范鴻齡指，在廣東省衞生健康委和香港醫務衞生局支持下，醫管局自二○二二年第四季度陸續開展涵蓋不同專業職系的醫療人才交流計劃，有關計劃順利進行，並獲得廣泛正面評價。

醫院管理局主席范鴻齡（左三）率領的代表團8月16日到訪位於廣州的中山大學附屬第一醫院南沙院區。范鴻齡和醫院管理局行政總裁高拔陞（左四）向中山大學附屬第一醫院院長肖海鵬（左五）了解醫院最新發展。（醫院管理局圖片）