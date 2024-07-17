醫療事故｜盧寵茂：已指示醫管局全面檢討公院系統　9月底前完成

接連發生醫療失誤事故，醫務衛生局局長盧寵茂今日（17日）在立法會會議上稱，已指示醫管局，除了積極跟進近期個別事故、審查原因和採取改進措施外，還要全面獨立檢討當中涉及的整體公立醫院管理系統性和結構性問題，負責檢認工作的公立醫院系統管理檢討委員會的成員來自不同背景，將在3個月內，即9月底之前完成檢討，並向醫管局大會提出建議。



盧寵茂又表示，近期，仁濟醫院一名女童，被醫護按住頭部縫合傷口期間，出現缺血性腦病變的事件，令人非常痛心，他感到非常難過，向病人和家屬致以慰問，醫管局正在全力照顧病人。



工聯會議員陳穎欣指，事發時4歲女童在仁濟醫院急症室縫合傷口時由非醫護人員協助固定頭部，女童其後心臟驟停。由發現女童失去意識和脈搏至作出急救並回復心跳，歷時18分鐘。有意見認為，醫院在事故未有正式調查結果及與家屬充分溝通前單方面召開記者招待會，並指會了解女童有否隱性疾病，有誤導公眾之嫌。

陳穎欣要求政府採取措施減少醫療事故（立法會直播截圖）

她要求政府交代是否知悉，醫院管理局現時有否足夠機制或指引涵蓋不同的臨床程序，以及訂明不同人員，包括非醫護人員在進行該等程序時的職責；及事故後，會否更新相關指引；及政府及醫管局有何措施減少醫療事故，以保障香港的醫療水平和維持市民對公營醫療系統的信心。

盧寵茂稱已指示醫管局進行檢討（廖雁雄攝）

盧寵茂在立法會回應議員質詢時表示，醫務衛生局已指示醫管局，除了積極跟進近期個別事故、審查原因和採取改進措施外，還要全面獨立檢討當中涉及的整體公立醫院管理系統性和結構性問題。公立醫院系統管理檢討委員會的成員來自不同背景，將在3個月內，即9月底之前完成檢討，並向醫管局大會提出建議。醫管局大會將考慮委員會的建議，再向醫衛局提交報告。

醫衛局和醫管局其後會考慮下一步的跟進行動，以持續提升公營醫療系統的整體質量和安全，維護市民對公營醫療服務的信任。