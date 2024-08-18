國家隊健兒8.29至31訪港　三場公開活動8.22起售票　名單待公布

巴黎奧運國家運動員將來港。港府今日（18日）公布，內地奧運健兒代表團將於8月29日至31日訪港。代表團成員將出席三場公開活動，8月30日晚上舉行「奧運健兒大匯演」，以及8月31日兩場「內地奧運健兒展風采」運動項目示範。代表團將於8月31日下午離開香港。



三場公開活動門票本周四（22日）起公開發售，每張20元，每人每次限購兩張。門票以實名登記方式出售。活動當日場內不設取票服務，觀眾必須在8月30日或之前取票。



購票網址：https://www.urbtix.hk/

活動網址：www.lcsd.gov.hk/tc/paris2024/index.html

國家隊代表團抵港後將展開一連三日訪問活動，包括出席由特區政府舉行的歡迎會和晚宴，亦會到訪香港體育學院，與香港運動員交流。

代表團成員將出席三場公開活動，「奧運健兒大匯演」綜藝節目將於8月30日晚上8時至9時30分在伊利沙伯體育館舉行，有關運動員名單將於稍後公布。代表團運動員在8月31日（星期六）上午9時30分至11時30分將兵分兩路出席「內地奧運健兒展風采」運動項目示範，與香港市民見面。運動員會分別在伊利沙伯體育館示範羽毛球、體操和乒乓球，以及在維多利亞公園游泳池示範跳水和游泳。

每張20元 每人每次限購兩張 以實名登記出售

門票於8月22日（星期四）上午10時起於城市售票網以網上、流動應用程式或信用卡電話購票（電話︰3166 1288）方式公開發售，每張20元（已包括網上購票手續費），不設優惠票，每人每次限購兩張。

門票以實名登記方式出售。持票人入場時必須出示與門票所示姓名相同且附有相片的身分證明文件，以便核對身分，否則將被拒入場，而所有已繳款項亦不會獲退還。持票人不得擅改門票資料或轉讓門票予他人使用。

三場演出共有約5,300張門票 電視台有轉播

康文署發言人提醒市民，活動當日場內不設取票服務。觀眾必須在8月30日或之前到各城市售票網售票處或設有自助售票機的地點領取門票。

今年的大匯演及運動項目示範三場演出共有約5,300張門票預留予公眾人士，當中已包括免費門票給弱勢社群。另外，大會亦會安排電視台轉播活動，方便市民在家中收看。

康文署提醒所有入場人士，由於售票採用實名制，進場需時核實個人資料，觀眾輪候進入有關場所的時間可能會較長。舉行有關活動的場所將在活動前一小時開放，表演前亦有前奏節目，署方建議市民提早到達，以免錯過精彩節目。

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行政長官李家超表示：「衷心感謝中央政府再次安排內地奧運健兒代表團訪港，充分體現對香港的關心關愛。我非常感謝國家體育總局和國務院港澳事務辦公室為此所作出的努力和安排，讓香港市民有機會一睹國家隊運動員的風采。」

他表示：「國家隊運動員在今屆巴黎奧運會憑着頑強拼搏的精神和高超的技能，在多個項目中實現突破，為國家創下自一九八四年全面參加夏季奧運會以來境外參賽歷史的最好成績，見證中國競技體育不斷攀登新高峰，向世界展示中國式現代化強國的力量，令我們感到無比自豪。」

「過往國家隊運動員訪港均會掀起熱潮，為社會帶來熱鬧喜慶的氣氛。我們熱切期待代表團到來，與香港巿民分享他們的奮進歷程和成功經驗，弘揚中華體育精神，讓香港巿民可以一同分享國家隊取得驕人成績的喜悅，增強香港巿民尤其青少年的愛國熱情和民族精神。」