消息：巴黎奧運國家隊8.29抵港訪問三日　維園泳池表演有全紅嬋？

中國國家代表隊運動員在今屆巴黎奧運奪得40面金牌創佳績，他們將一如過往幾屆奧運凱旋後到訪香港及澳門，消息指他們會於本月29日至31日來港訪問三天。



不少人關注在10米高台一躍而下施展「水花消失術」的新跳水皇后全紅嬋會否隨隊訪港，據悉仍待最後敲定。不過訪港行程中，在第三日有維園泳池表演活動，料入場市民可一睹國家跳水「夢之隊」精彩表演。



全紅嬋親吻奧運金牌。（路透社）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄本月10日表示，一如以往在奧運結束後邀請國家隊金牌及人氣運動訪港及與市民接觸，稱相關細節仍在商討，希望今個月內能做到。消息指，當局敲定國家隊會於8月29日抵港，下午先與傳媒見面。

公眾一如過去幾屆，可見近距離看金牌運動員風采。據了解，他們在8月30日會有分組訪問活動，到訪沙田體育學院外，另也會到港島一間中學與學生分享；晚上他們會在灣仔伊利沙伯體育館，參與奧運健兒大匯演。

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▼法國時間7月26日奧運開幕禮▼



在8月31日離港前往澳門前，他們在上午另會到伊館及維園泳池，出席「內地奧運健兒展風采」表演，料屆時將可目睹國家跳水「夢之隊」精彩技法。據了解目前仍待內地當局確定來港運動員名單，才知能否看到新跳水皇后全紅嬋施展「水花消失術」。

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全紅嬋奪金5跳片段：

⬆️⬆️⬆️TVB Youtube片段⬆️⬆️⬆️

陳芋汐奪銀5跳片段：

▼2021年12月4日 東京奧運國家隊維園游泳池進行跳水及游泳項目示範表演▼

