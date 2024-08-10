國家隊運動員訪港｜楊潤雄稱相關細節正商討　希望今個月內做到

巴黎奧運踏入尾聲，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，一如以往在奧運結束後邀請國家隊金牌及人氣運動訪港及與市民接觸，稱相關細節仍在商討，希望今個月內能做到。



提到港超聯球賽入場率低，他稱政府過去在足球投入資源相對多，相信因市民可透過電視觀看世界各地比賽，分配予觀看香港球賽時間較少，會繼續與足總、球會等發放資訊吸引市民入場觀看港超聯賽事，相信只要打到高水平球賽便可吸引觀眾，早前西甲馬德里體育會與傑志賽事吸引約2萬觀眾也令人滿意，重申美斯事件只是特別例子。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，正商討國家運動員訪港細節，希望今個月內能做到。（資料圖片/梁鵬威攝）

楊潤雄今早（10日）在電台節目表示，今屆奧運港隊暫取得2金2銅成績，他在巴黎也有見證部分比賽，政府也有買賽事轉播權，令市民參與度高，可即場觀看港隊運動員發揮水平，個別項目甚至爭取到獎牌，充分表現香港有能力培養好運動員，在世界舞台爭取好成績。

▼法國時間7月26日奧運開幕禮▼



他表示，除香港運動員外，政府也一如以往在奧運結束後，邀請國家隊金牌及人氣運動員訪港及與市民接觸。他指具體安排仍在商討中，希望今個月內能做到，運動員到港後也會舉辦慶祝活動。

楊提到，大型賽事、例如奧運過後，政府會檢討「A星級」運動名單，將資源更有效分配，並指該制度是與體院共同制訂，按不同項目過去一段時間比賽成績而決定，但稱即使非「A星級」運動，也有其他不同計劃資助運動員發展。

傑志對馬德里體育會比賽。（資料圖片/梁鵬威攝）

談及足球，港超聯22/23年度平均每場只有700多名觀眾入場，上座率偏低。楊潤雄稱是否入場看比賽要視乎球隊吸引程度，強調球隊最緊要是打好比賽，足球在香港受歡迎，政府過去在足球投入較多，也有球隊「出到嚟」，比賽辦得很好。

他稱港人可透過電視觀看世界各地球賽，「睇歐洲杯又得、英超又得，好多比賽睇到，咪變咗分配時間少咗睇香港足球」。他指政府、足總及球會等多方協力繼續發放資訊吸引市民入場，相信只要打到高水平球賽便能吸引觀眾。

楊又提到早前西甲馬德里體育會與傑志賽事吸引約2萬觀眾，雖然個別球員因傷未能隨隊到港，但事前有解釋，比賽也十分精彩，令球迷滿意，強調重視對M品牌申請監管，並重申美斯事件令人失望只是特別例子。

▼國家隊部份金牌運動員▼



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