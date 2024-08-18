有得看全紅嬋絕技？ 奧運國家隊訪港有跳水示範　一文看清搶票法

巴黎奧運國家運動員代表團將於8月29日至31日訪港，會出席三場公開活動，8月30日晚上舉行「奧運健兒大匯演」，以及8月31日兩場「內地奧運健兒展風采」運動項目示範，包括羽毛球、體操、乒乓球、跳水和游泳，不過有關運動員名單將於稍後公布，故暫未知新跳水皇后全紅嬋會否來港。



三場公開活動門票本周四（22日）起公開發售，每張20元，每人每次限購最多兩張；門票以實名登記方式出售，持票人入場時必須出示與門票所示姓名相同且附有相片的身分證明文件，以便核對身份。活動當日場內不設取票服務，觀眾必須在8月30日或之前取票。



購票網址：https://www.urbtix.hk/

活動網址：www.lcsd.gov.hk/tc/paris2024/index.html

國家隊代表團8月29日抵港後將展開一連三日訪問活動，市民有機會在30日及31日一睹他們的風采。

1. 「奧運健兒大匯演」綜藝節目

日期時間：8月30日晚上8時至9時30分

地點：伊利沙伯體育館

2.「內地奧運健兒展風采」運動項目示範（2場）

日期時間：8月31日（星期六）上午9時30分至11時30分

地點：伊利沙伯體育館；維多利亞公園游泳池

示範運動項目：羽毛球、體操和乒乓球；跳水和游泳

3場演出共有約5,300張門票，門票發售安排：

日期及時間：8月22日（星期四）上午10時起開售

購票方法：於城市售票網以網上、流動應用程式或信用卡電話購票（電話︰3166 1288）方式購買

門票形式：全部實名登記，持票人不得擅改門票資料或轉讓門票予他人使用。

票價：每張$20（已包括網上購票手續費），不設優惠票，每人每次限購2張

領票安排：活動當日場內不設取票服務。觀眾必須在8月30日或之前到各城市售票網售票處或設有自助售票機的地點領取門票

入場安排：持票人入場時必須出示與門票所示姓名相同且附有相片的身份證明文件，以便核對身份，否則將被拒入場

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康文署提醒所有入場人士，由於售票採用實名制，進場需時核實個人資料，觀眾輪候進入有關場所的時間可能會較長。舉行有關活動的場所將在活動前一小時開放，表演前亦有前奏節目，署方建議市民提早到達，以免錯過精彩節目。大會亦會安排電視台轉播活動，方便市民在家中收看。