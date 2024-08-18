奧運國家隊訪港後轉到澳門　當局辦聯歡晚會　明起登記免費抽門票

港府今日（18日）公布，本月29至31日將有參與巴黎奧運的國家隊代表團訪港。而澳門體育局亦公布，代表團將於8月31日至9月2日訪澳，包括舉行一場大型聯歡晚會，明日（19日）開始接受網上登記，免費抽出4,200張門票。



澳門政府指，為期三日的代表團訪問活動，包括與澳門運動員、青少年交流、大型聯歡晚會、以及參觀地標景點和社區探訪。



聯歡晚會「澳門蛋」演出 8月25日下午3時公布抽籤結果

其中大型聯歡晚會將於9月1日晚上7時15分，在俗稱「澳門蛋」的澳門東亞運動會體育館舉行。而其中4,200張大型聯歡晚會門票，將在明日開始網上登記抽籤免費派發，現場不設劃位，只分區域。

澳門當局指，凡持有由澳門有效身份證明文件者，可於明日上午9時至8月24日晚上9時，在體育局網頁登記，並在8月25日下午3時起可查詢抽籤結果。

中籤者將收到短訊提示，可於8月26日至8月29日上午9時至晚上9時取票，每人最多領取2張。至於中籤者逾期未領，則當作放棄。如有未領取門票，也會安排候補，並於8月30日早上10時起可查詢候補結果，候補門票領取日期為8月31日早上9時至晚上9時。

澳門當局指，活動當天將提供穿梭巴士接駁服務，於澳門半島及氹仔市區共設置4個乘車點，包括澳門蘇亞利斯博士大馬路（近新八佰伴）、黑沙環中街（近黑沙環衛生中心）、沙梨頭北街（近筷子基北灣休憩區）及氹仔中央公園（成都街路段），去程乘車時間為下午5時至6時半，回程乘車時間則為晚上9時至10時半。

另外，入場觀眾也可選擇乘坐公共巴士（50、MT4）及輕軌到達會場 。其中輕軌會在聯歡晚會舉行前後期間加密班次，也會視情況增加車廂。

至於晚會當日，東亞運動會體育館內的停車位將作為特許車輛停車區。大會將在體育館大馬路、蓮花路、射擊路、溜冰路、網球路路段的一側行車線設為臨時公眾泊車區，車位數量有限，先到先得。

而除了親身到場支持，澳門市民當晚8時亦可在《蓮花衛視》、《澳視澳門》、《澳門-Macau》衛星頻道及澳廣視網上平台同步觀看直播。