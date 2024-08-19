消委會｜貓鮮生BUGSY's貓狗零食含沙門氏菌　本港未規管飼料安全

近年不少本地寵物食品品牌，推出標榜「手工製」或「自家製」的貓狗零食產品，但當中或有風險。消委會測試市面上30款供貓狗食用的零食產品，2款分別來自「貓鮮生」和「BUGSY's」的預先包裝樣本均驗出沙門氏菌，而全部樣本均沒有檢出李斯特菌和大腸桿菌O157。



消委會提醒，本港暫時沒有就寵物飼料或零食的安全程度作針對性規管，提醒主人為年幼、年老，以及身體狀況欠理想的寵物購買和預備食品時，應當特別留意產品的衞生程度。



消委會購入30款聲稱「凍乾」、「風乾」或標榜「100%全天然」、「無添加」的貓狗零食作評測。（消委會提供）

消委會分別從寵物食品店或用品店、專櫃，以及網上商店等，購買了30款聲稱「凍乾」、「風乾」、「Raw」或標榜「100%全天然」、「無添加」的貓狗零食，其中27款為預先包裝產品，每包裝售價由約30至元300元不等，每克售價則由0.37元至$2.33元不等。餘下3款則為散裝銷售的產品，售價按每條或每克計算，若以重量計，每克由1.40元至2.73元不等。

全部樣本聲稱可直接餵飼寵物，主要包括雞肉、鴨肉、部分動物內臟（如肝臟和心臟），另有牛鞭、豬耳等乾製產品。15款樣本聲稱可同時供貓狗食用；13款建議供狗隻食用；其餘2款則說明適合貓隻使用。

以25克樣本計，2款預先包裝樣本，包括本地製的「貓鮮生」冷凍乾燥無激素泰國鴨心，及澳洲「BUGSY's」Ears Pig Ear Strips & Burdock Root，檢出沙門氏菌。其餘25款預先包裝樣本，以及3款散裝寵物零食樣本，均沒有檢出沙門氏菌。

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研究指狗隻長期接觸含沙門氏菌零食 有機會出現腸胃炎

消委會引用美國食品藥物管理局(FDA)指，沙門氏菌在人類和動物中都可引致嚴重甚或致命的感染，其中貓狗可經由進食受污染的寵物食品，而出現沙門氏菌感染；而人類接觸受污染寵物食品、受感染寵物及其糞便，都可受到感染。

消委會又引用2022年英國研究報告指，在食用受沙門氏菌污染的食物後，狗隻可以在無症狀的情況下，在長達一星期內於其糞便帶有相關致病菌。而2021年波蘭一份關於狗用咀嚼物和飼料的研究報告則指出，長時間接觸受沙門氏菌污染的零食，有機會令動物出現腸胃炎。

寵物年幼或身體狀態欠佳 應特別注意產品衞生程度

消委會指出，部分寵物可能因為患病而影響胃口，主人或會以零食刺激寵物的食慾。如果其膳食受致病菌污染，可能對其健康造成不良影響的風險較高。

消委會指，美國、內地、歐盟、台灣都有針對沙門氏菌的相關安全標準或規定，反觀本港則暫時沒有就飼料或零食的安全程度作針對性規管，提醒主人為年幼、年老，以及身體狀況欠理想的寵物購買和預備食品時，應當特別留意產品的衞生程度。

「貓鮮生」：鮮肉帶沙門氏菌普遍 貓狗消化系統能應付

「貓鮮生」的生產商向消委會表示，生肉寵物食品普遍含有微生物，而鮮肉帶有沙門氏菌情況亦屬普遍，認為貓狗的消化系統能應付食物中所含的沙門氏菌，相信不會對貓狗健康構成風險。該生產商又指，會加強包裝上所載的產品說明，標示處理生肉寵物食品的安全指引，提醒消費者在處理寵物食品後要徹底洗手，清洗和消毒所有曾接觸有關食品的工具。

「BUGSY's」的供應商指，受檢測的產品在澳洲生產，在收到消委會的檢測報告後已通知相關生產商。該公司強調，過往並沒有接獲產品受致病菌污染的投訴，現時已即時安排本港供應商停售該款產品。