消委會｜125項補充裝26%貴過原裝　百佳惠康Ariel洗衣液差異最大

消委會今日（19日）發表新一期《選擇》月刊指，從洗手液、沐浴露、洗頭水等可提供補充裝的產品中，收集125項市面產品，發現當中有近7成半比原裝產品更便宜，最大差價為約1.9元。而抽選的16款產品，其補充裝的包裝與產品重量比，比原裝更低，但有部分物料卻不能回收。



另外，現時歐美新興的「裸買」（即散裝、無包裝方式購買產品）消委會亦調查了香港12間有提供服務的商店，發現其中7間可自備任何合適、乾淨容器購物；另有4間有售賣不同種類及容器。惟部分商店未有展出足夠的產品成分及保存期資料。



消委會總幹事黃鳳嫺今日（19日）發表新一期《選擇》月刊。（夏家朗攝）

32項補充裝單價比原裝高0.1%至22%

消委會於7月期間，從百佳、惠康網上超市，以及AEON Stores分店收集了125項產品，包括洗手液或沐浴露、洗髮用品、洗衣用品、家居清潔用品及口腔清潔用品等5類，比較其原裝產品、以及補充裝的資料。

調查發現所有產品中，有32項（26%）補充裝單價比原裝高，差幅由0.1%至22%不等。不過當中有17項原裝產品於調查期間以特價發售；另有一款原裝與補充裝價錢同價。如撇除減價因素， 則其餘15項補充裝產品單價，仍較原裝高0.9%至11.1%。

碧浪Ariel超濃縮抗菌洗衣液補充裝 兩大超市每100克貴$0.96

補充裝單較貴的其中兩款產品，是同一品牌、於百佳和惠康有售的「碧浪Ariel超濃縮抗菌洗衣液」（室內晾衣型、抗菌去漬型），兩店合共四項產品，其原裝每100克價均為4.38元， 而補充裝則為5.34元，較原裝高22%或0.96元。

在「AEON Stores」售賣的3項 「潔麗兒泡泡潔手液」（葡萄果香、薰衣草 香、柑橘芳香），其原裝250毫升的單價為7.16元，而補充裝200毫升的單價為7.95元，補充裝貴11%。

原裝和補充裝單價相同的產品為於「百佳」出售的「花王萬潔靈廚房清潔泡沫400毫升」，兩者單價均為5.63元。

Quickle座廁消毒清潔布補充裝比原裝便宜36.4.%

至於92項（74%）補充裝的單價比原裝便宜，差幅由0.1%至36.4.%不等。其中相差最大的一款產品為百佳網店售賣的 「Quickle座廁消毒清潔布10片」，原裝每片單價為1.87元，而補充裝則為1.19元。

於AEON有售的「BESTPRICE by TOPVALU 液體洗手液柑橘香味」（原裝250毫升單價：6.76元、補充裝200毫升單價：4.45元）、 「Cocopalm潤澤修補護髮素380毫升」（原裝單價：26.05元、補充裝單價：18.16元），每100毫升單價比原裝低超過三成，分別34.2%及30.3%。

消委會從洗手液、沐浴露、洗頭水等可提供補充裝的產品中，收集125項市面產品，發現當中有近7成半比原裝產品更便宜，最大差價為約1.9元。而圖中抽選的16款產品，則從環保層面測試。（消委會圖片）

16款產品補充裝較原裝用更少包裝 惟部分物料不可回收

除了價錢有差別，補充裝另一主打賣點便是更加環保。消委會於本次調查中，抽查16款產品的包裝物料類型，包括按包裝與產品重量比例（Package-to-Product Ratio，PPR）比較。結果發現16款樣本補充裝的PPR為2%至4%，原裝的PPR則為8%至17%。

消委會指出，雖從廠商提供資料中，發現大部分原裝產品物料可在本地回收；但仍有補充裝物料不可於本地回收。包括兩款產自內地、三款來自日本產品，其包裝使用複合物料鋁箔膠袋，而該物料在製造過程，一般需要高溫氣化或溶解鋁，過程的碳排放比一般塑膠高。而大部分產品也未有在包裝上標示使用物料，令消費者或回收商難判斷需如何處理。

消委會測試12個「裸買」品牌 4個規定須使用產品原裝舊瓶

在「裸買」（即散裝、無包裝方式購買產品）風潮下，消委會亦於今年6月至7月「放蛇」，到訪調查全港12個品牌，旗下有提供相關服務的商店，主要針對洗手或沐浴用品、洗髮或護髮用品、洗潔精或家居清潔液，及洗衣液或粉等4類非食品調查。

消委會發現其中7個品牌可自備任何合適、乾淨容器購物；其中2個更向自備容器的消費者提供優惠；另有4個品牌有售賣不同種類及容器，收費從由15至80元不等。有4個品牌規定消費者須使用產品的原裝舊瓶，或即場購買每個由15.9至28.9元不等的指定容器。

僅部分產品有列明產品詳細成分與保質期

消委會人員又發現，不同品牌售賣無包裝或補充式產品時，雖然普遍有提供產品名稱、品牌或生產商資料，但只有部分產品有列明產品詳細成分與保質期；大部分品牌則需要消費者主動查詢。有品牌指，非所有無包裝產品均有保質期，產品開封後與空氣接觸也有機會影響保質期，故會經常檢查貨品及調節訂貨量。

衞生安全上，有4間提供自助裸買品牌，會將已使用及清潔的挾貨工具分開擺放或定期消毒；另有4間由店員協助拿取產品。3間為特定產品設置補充站的品牌，則主要使用連泵裝置的大型容器盛載產品。有品牌就表示，消費者在其智能販賣機購物時，機身倉門會鎖緊，補充架上也有擋板防止消費者接觸補充喉管。

有6間品牌指，基於衞生緣故，「裸買」形式售賣產品不設退款。其餘6間則視情況，安排退款。

消委會指，「裸買」店在本港仍處起步，雖提供環境友善的購物選擇，但部分無包裝或補充式產品沒有清晰標示詳細產品資料，可能令消費者生疑。故建議商戶在其官網及店內展示詳細資料，也應密切監察產品流轉速度及保持產品衞生。消委會又指，期望大型連鎖店可積極考慮這類營售方式帶領源頭減廢。